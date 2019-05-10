Розшифруй таємничий напис на скелі - і отримаєш винагороду

Копирайт изображения AFP Image caption Французькі експерти збиті з пантелику через цей таємничий напис на скелі в Бретані

Містечко на заході Франції пропонує винагороду в розмірі 2 000 євро за допомогу в розшифровці 230-річного напису, який знайшли на скелі на віддаленому пляжі.

Досі ніхто не може розібратися в значенні 20 рядків тексту, виявлених кілька років тому.

Напис метрової висоти розташований на скелі в бухті біля містечка Плугастель у Бретані, яка доступна лише під час відпливу.

Крім звичайних літер французького алфавіту у написі використані перевернуті букви, а також букви на кшталт Ø у скандинавському стилі.

Копирайт изображения AFP Image caption Місцевий чиновник Мішель Паугам вважає, що мовою напису може бути давня бретонська

На написі видно дві дати — 1786 і 1787 роки, що відносить його до періоду за кілька років до Французької революції. Також на камені зображений корабель з вітрилами та кермом, а також священне серце — серце увінчане хрестом.

Проте усі спроби місцевих вчених розшифрувати напис виявилися невдалими. Дехто вважає, що це може бути давня бретонська, або баскська мови, і що людина, яка її написала, могла бути напівграмотною.

Літери можуть бути спробою передати звуки, які людина чує у словах.

Частина напису виглядає так: "ROC AR B … DRE AR GRIO SE EVELOH AR VIRIONES BAOAVEL"

Інша: "OBBIIE: BRISBVILAR ... FROIK … AL".

"Ніхто не зміг з'ясувати історію скелі"

Одна з теорій полягає в тому, що напис пов'язаний із побудовою військово-морської оборони поблизу цієї точки. У 1780-х роках тут для захисту Брестської затоки побудували форт і арсенал, залишки яких можна побачити й нині. Зробили це для захисту від англійців, з якими Франція до 1783 року воювала.

"Ми питали істориків і археологів з усього світу, але ніхто не зміг з'ясувати історію цієї скелі", — говорить мер містечка Плугастель Домінік Кап.

"Тому ми подумали, можливо у світі є люди, які мають необхідні експертні знання. Аби не залишатися й далі в невіданні, ми вирішили оголосити конкурс".

Конкурс має назву "Таємниця Шампольйона в Плугастелі-Дауласі", — на честь Жан-Франсуа Шампольйона, лінгвіста, який розшифрував давні єгипетські ієрогліфи на Розетському камені у ХІХ столітті.

Лінгвістів та археологів-ентузіастів просять зареєструватися в адміністрації мера, після чого їм надішлють фотографії з написом. Сотні людей вже проявили інтерес.

Заявки можна подавати до листопада, а тоді конкурсне журі обере найбільш вірогідну версію таємниці.

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