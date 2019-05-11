У лондонському потязі транслювали звуки порно. Залізниця вибачилась
Пасажири потягу британської залізниці змушені були слухати порнографічні звуки, що лунали в публічній системі для оголошень.
Пасажир Пол Брантон розмістив у Twitter відео, на якому чутно стогони, схожі на звуки фільму для дорослих, які передавали в лондонському потязі у п'ятницю зранку.
Невідомо, яким чином звуки транслювалися системою для інформування пасажирів потягу і хто до цього причетний.
Британська Південно-західна залізниця (SWR) вибачилася і повідомила, що розслідує інцидент.
У своєму твіті, який поширили понад 60 тисяч разів, пан Брантон написав: "Машиніст спокійно дивиться порно, залишивши систему для оголошень увімкненою…"
На відео чутно, як одна за пасажирок питає: "Це машиніст таке видає?". Решта пасажирів гиготять.
Представник SWR заявив, що така поведінка є "абсолютно неприйнятною".
За його словами, Південно-західна залізниця "має політику блокування неприйнятного матеріалу, зокрема порнографічних сайтів, у мережах Wi-Fi у своїх потягах та на станціях".
"Ми проводимо розслідування цього інциденту, щоб з'ясувати, яким чином цей матеріал транслювався в нашому потязі", - заявив представник залізниці.
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