Копирайт изображения Xinhua/Alamy Image caption Врятованих тюленят випустили в море у місті Далянь

У Китаї десятки плямистих тюленят випустили на волю через кілька місяців після того, як поліція врятувала їх від браконьєрів.

Близько 100 дитинчат тюленів знайшли 11 лютого у сараї на віддаленій фермі у китайському місті Далянь, де вони вмирали з голоду. 39 із них врятувати не вдалося, а тих, що вижили, відправили до морських інститутів провінції Ляолін.

За даними організації Humane Society International, контрабандисти виловлювали тюленят, щоб потім продавати їх аквапаркам та іншим приватним організаціям.

Коли тюленят знайшли, вони були дуже слабкі, зокрема тому, що їх виловили занадто малими, коли вони ще не були достатньо вигодовані, повідомляє Beijing Youth Daily.

Після лікування у морських центрах, першу групу з 24 тюленят випустили в море 11 квітня.

Решті довелось зачекати трохи довше, однак 10 травня на волі опинились уже всі врятовані малюки.

Копирайт изображения VCG via Getty Images Image caption Першу групу тварин випустили на волю у квітні

Усім тюленятам почепили GPS-трекери, щоб дослідники могли відстежувати їхнє місцезнаходження, повідомляє China News Service (ECNS).

Останніми роками браконьєри почали частіше виловлювати тюленів і продавати їх у аквапарки, де їх тренують для участі у шоу, або в ресторани, щоб приваблювати клієнтів.

У Китаї тюлені перебувають під охороною держави, і їхній вилов загрожує тюремним терміном до 10 років.

Копирайт изображения VCG via Getty Images Image caption Тюленятам більше не доведеться жити у клітках

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