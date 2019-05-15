Копирайт изображения WILD BY NATURE PHOTOGRAPHY Image caption Лисеня Бісквіт, якому тут три тижні, насолоджується сонячною погодою

Британський фермер врятував чотирьох лисенят, зробивши кесарів розтин їхній мертвій матері на узбіччі дороги.

Кріс Рольф оглядав своїх вагітних овець і вже прямував додому в містечко Гейвордс-Гіт у Західному Сассексі, коли побачив, як машина збила лисицю.

Він пішов подивитися на хижачку, яка одразу загинула, аж раптом помітив, що в її животі ворушаться малюки.

Фермер швидко виконав процедуру і відвіз лисенят до своєї матері Джин.

Копирайт изображения WILD BY NATURE PHOTOGRAPHY Image caption Кріс Рольф і його мати Джин власноруч вигодували лисенят

Пані Рольф розповідає: "Кріс не очікував, що вони виживуть, але хотів спробувати. Це диво, що їм це вдалося".

51-річна жінка раніше доглядала за іншими тваринами, серед яких були лисиці, кролі та їжаки.

Вони з сином негайно обмили, обсушили і обігріли лисенят, а потім почали їх годувати молоком кожні 20 хвилин.

Копирайт изображения WILD BY NATURE PHOTOGRAPHY Image caption Джинджер був найменшим серед своїх братів і сестер

Копирайт изображения WILD BY NATURE PHOTOGRAPHY Image caption А тепер Джинджер вже ось такий, і незабаром його випустять на волю разом з іншими.

Пані Рольф згадує, що то була "дуже довга ніч". Лише через п'ять тижнів малюки змогли обходитися без їжі більш ніж три години.

Єдину дівчинку в посліді назвали Бісквіт. Одного з лисенят-хлопчаків назвали Джинджер, а інших двох - Літл-Тіп і Біг-Тіп, що означає великий і маленький кінчик, через їхні плями на хвості.

Коли вони достатньо підростуть, їх усіх випустять на волю.

Копирайт изображения WILD BY NATURE PHOTORAPHY Image caption Зараз лисенятам вже сім тижнів

Пані Рольф додає: "Якщо поглянути на це суто з егоїстичної перспективи, нам буде неймовірно важко їх відпустити".

"Але вони дикі тварини, і нашою метою завжди було повернути їх на волю, за надією на те, що вони отримають свій другий шанс прожити довге і щасливе життя там, де їм місце".

"Надзвичайно захопливо довести їх до цієї миті, вони справді неймовірні", - додає вона.

Копирайт изображения WILD BY NATURE PHOTOGRAPHY Image caption Так годували Джинджера в його перші дні життя

Наприкінці травня, коли лисенятам виповниться 10 тижнів, їх віддадуть благодійній організації Fox Project, яка щороку допомагає близько 900 пораненим або покинутим лисицям.

Засновник організації Тревор Вільямс розповів, що лисенят спочатку розмістять у вольєрі, який нагадуватиме умови дикої природи, щоб вони призвичаїлися до життя на волі, а вже після цього випустять.

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