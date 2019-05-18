У Таїланді собака врятувала поховане заживо немовля

Копирайт изображения Khaosod Image caption Собака забила на сполох, виявивши малюка — це його і врятувало

На півночі Таїланду собака врятувала новонароджене немовля, ймовірно поховане заживо його матір'ю-підлітком.

Повідомляється, що мати дитини — 15-річна дівчинка — могла покинути її, щоб приховати вагітність від батьків.

Собака на ім'я Пінг Понг підняла гавкіт і рила землю в полі неподалік від села Бан Нонг Кхам. Її господар каже, що тоді й помітив ногу дитини, що стирчить із землі.

Місцеві жителі поспіхом доставили немовля до лікарні, де медики оглянули його, відмили й оголосили, що малюк цілком здоровий.

Господар Пінг Понга, Уса Нісайкха, розповів, що пес втратив здатність користуватися однією з лап після того, як його збила машина.

"Я не розлучився з ним, тому що він дуже вірний і слухняний. Він завжди допомагає мені, коли я йду в поле пасти корів. Все село його обожнює", — розповів Уса в інтерв'ю газеті Khaosod.

Копирайт изображения Khaosod Image caption Пінг Понг не може користуватися однією з лап після того, як його збила машина

Мати новонародженого хочуть притягти до відповідальності за те, що залишила дитину в небезпеці й спробу вбивства.

Офіцер місцевої поліції Пануват Путтакам, повідомив виданню Bangkok Post, що зараз дівчина перебуває під наглядом батьків і психолога.

За його словами, дівчина шкодує про скоєне, а її батьки вирішили виховувати врятовану дитину.

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