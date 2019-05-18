Копирайт изображения Getty Images Image caption У жовтні минулого року у Піренеях Франція випустила двох словенських бурих ведмедиць

Самка бурого ведмедя на ім'я Клаверіна, яку випустили на волю у французьких Піренеях, убила вісім овець в Іспанії, спричинивши екстрені перемовини між представниками двох країн.

Клаверіна тепер блукає горами іспанської Наварри, куди прийшла з Беарна в південно-західній Франції.

Іспанські урядовці у сфері захисту природи проводять через це спеціальну зустріч зі своїми французькими колегами.

Деякі вівці зараз носять пристрої для відстеження їхнього місця перебування, і існують плани з залучення до захисту отар більшої кількості собак.

Клаверіну та іншу самку бурого ведмедя привезли в регіон зі Словенії.

Їх відпустили на свободу в Беарні в жовтні минулого року, тому що популяція ведмедів у цьому регіоні дуже мала — там є лише дві інші тварини, обидва — самці.

Ця ініціатива викликала суперечки, а деякі пастухи як у Франції, так і в Іспанії відкрито протестували.

Альпійська Словенія має понад 500 бурих ведмедів і допомагає Французькому національному агентству полювання та дикої природи (ONCFS) відновити популяцію цих ссавців у Піренеях, де їх кількість скоротилася через полювання.

Копирайт изображения oncfs Image caption Операція з переселення Соріти до нового дому на вертольоті

За результатами перепису минулого року в інших частинах французьких Піренеїв знайшли 40 бурих ведмедів.

Соріта, подруга Клаверіни зі Словенії, народила двох дитинчат взимку, повідомляє агентство AFP. Ця новина з'явилася після того, як ведмеді вийшли зі сплячки.

ДНК-тести показують, що Клаверіна і Соріта не родичі — важливий фактор у проекті по відновленню популяції ведмедів і уникненню внутрішньогрупового розмноження.

Обидва дорослі ведмеді мають пристрої для відстеження місця перебування (трекери): вони вказали, що Клаверіна більш схильна до пригод, ніж Соріта, яка залишається у високогір'ї французької сторони Піренеїв.

Іспанські чиновники хочуть, аби Франція поділилася доступом до трекерів, щоб пастухи Наварри могли стежити за рухами ведмедів.

Зараз вони мають можливість дізнаватися про місцеперебування Клаверіни тільки з кількагодинною затримкою.

Копирайт изображения oncfs Image caption Соріта під дією снодійного перед прибуттям у Піренеї

ONCFS говорить, що ареал проживання типової самиці бурого ведмедя становить близько 100 квадратних кілометрів, а це лише одна десята ареалу дорослого самця.

Іспанські ЗМІ стверджують, що Клаверіна сім разів напала в районі Ронкала в Наваррі: три напади сталися на початку травня, а чотири — в листопаді минулого року, до того, як вона впала в сплячку. У результаті загинуло вісім овець.

Іспанський експерт з бурих ведмедів Гільєрмо Паломеро пояснив, що засушливе літо дало двом ведмедицям замало їжі: лише горіхів буку та жолудів перед тим, як їм був час впадати у сплячку, хоча Соріта пізніше й знайшла дуб з великою кількістю жолудів.

Він сказав, що Клаверіна почала нападати на овець "аби нагуляти жир, який їй був потрібен" на зиму.

Нещодавно влада Наварри видала пастухам 18 геолокаційних пристроїв для овець, з часом їхня кількість має зрости до 34. Пристрої мають попередити пастухів, якщо їхні отари почнуть дивно поводитись.

Копирайт изображения oncfs Image caption Соріту відпускають на волю в горах

Пастухам у регіоні також видали мастифів, а деякі ферми шукають помічників, аби втримати отари у безпеці від Клаверіни або будь-якого іншого мандрівного ведмедя.

Інший можливий захід — заганяти отари до загонів. Однак пастухи Наварри традиційно пускають свої стада вільно випасатися теплою весною і літом.

Іспанська газета El País повідомляє, що занепокоєння активністю ведмедиці висловлюють фермери у сусідніх Арагоні та Каталонії.

Крім бурих ведмедів у Піренеях, Іспанія має близько 300 особин у північних горах Кантабрії.

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