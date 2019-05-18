Де в Києві обмежать проїзд через інавгурацію

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У понеділок, 20 травня, частину вулиць Києва перекриють для проїзду автотранспорту. Рух обмежать через офіційні заходи, пов'язані з інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського.

Відповідно до повідомлення Патрульної поліції у Facebook, проїзд транспорту обмежать у зв'язку із прибуттям численних міжнародних делегацій та гостей інавгурації.

16 травня Верховна Рада України призначила інавгурацію переможця президентських виборів на 20 травня, хоча сам він просив про 19 травня.

Раніше радник пана Зеленського Дмитро Разумков заявляв в ефірі "Свободи слова" на ICTV, що один з мотивів для проведення інавгурації саме 19 травня - бажання уникнути додаткових проблем з транспортом для жителів столиці.

"Ми чудово розуміємо, що будь-які події та приїзди іноземних гостей - це обмеження на переміщення містом Києвом. Якщо ж говорити про день інавгурації - це фактично повний транспортний коллапс центральної частини міста, тому що все буде перекрито", - сказав він.

Водночас директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зверув увагу на недоцільність 19 травня як дня інавгурації, оскільки в Україні це День пам'яті жертв політичних репресій. Його позицію підтримала й частина народних депутатів.

Обмеження руху

Так, з 6:00 понеділка і до завершення офіційних заходів перекритими будуть такі вулиці:

проспект Бажана — від Харківської площі до Південного шляхопроводу

Наддніпрянське шосе — від Південного шляхопроводу до мосту Патона

Набережне шосе — від мосту Патона до Дніпровського узвозу

Дніпровський узвіз — від Набережного шосе до Паркової дороги

алея Герої Крут — від площі Андрія Первозданного до площі Слави

вулиця Івана Мазепи — від площі Слави до метро Арсенальна

вулиця Михайла Грушевського — від вулиці Московської до Петрівської алеї

Копирайт изображения Facebook/patrolpolice.gov.ua Image caption Схема перекриття вулиць на правобережній частині Києва 20 травня

Паркова дорога — від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут

вулиця Шовковична — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейна

вулиця Круглоуніверситетська — від Бессарабської площі до вулиці Лютеранська

вулиця Лютеранська — від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик

вулиця Городецького — від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгинська

вулиця Ольгинська — від площі Івана Франка до вулиці Інститутська

Копирайт изображения Facebook/patrolpolice.gov.ua Image caption Обмежити рух планують також Південним мостом через Дніпро

вулиця Інститутська — від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулка

Кріпосний провулок — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська

вулиця Липська — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика

вулиця Садова — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська

вулиця Пилипа Орлика — від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця

вулиця Академіка Богомольця — від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковична.

З 7:00 неділі проїзд обмежать на вулиці Липській через заходи з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій.

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