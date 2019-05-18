Де в Києві обмежать проїзд через інавгурацію
У понеділок, 20 травня, частину вулиць Києва перекриють для проїзду автотранспорту. Рух обмежать через офіційні заходи, пов'язані з інавгурацією новообраного президента Володимира Зеленського.
Відповідно до повідомлення Патрульної поліції у Facebook, проїзд транспорту обмежать у зв'язку із прибуттям численних міжнародних делегацій та гостей інавгурації.
16 травня Верховна Рада України призначила інавгурацію переможця президентських виборів на 20 травня, хоча сам він просив про 19 травня.
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Раніше радник пана Зеленського Дмитро Разумков заявляв в ефірі "Свободи слова" на ICTV, що один з мотивів для проведення інавгурації саме 19 травня - бажання уникнути додаткових проблем з транспортом для жителів столиці.
"Ми чудово розуміємо, що будь-які події та приїзди іноземних гостей - це обмеження на переміщення містом Києвом. Якщо ж говорити про день інавгурації - це фактично повний транспортний коллапс центральної частини міста, тому що все буде перекрито", - сказав він.
Водночас директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зверув увагу на недоцільність 19 травня як дня інавгурації, оскільки в Україні це День пам'яті жертв політичних репресій. Його позицію підтримала й частина народних депутатів.
Обмеження руху
Так, з 6:00 понеділка і до завершення офіційних заходів перекритими будуть такі вулиці:
- проспект Бажана — від Харківської площі до Південного шляхопроводу
- Наддніпрянське шосе — від Південного шляхопроводу до мосту Патона
- Набережне шосе — від мосту Патона до Дніпровського узвозу
- Дніпровський узвіз — від Набережного шосе до Паркової дороги
- алея Герої Крут — від площі Андрія Первозданного до площі Слави
- вулиця Івана Мазепи — від площі Слави до метро Арсенальна
- вулиця Михайла Грушевського — від вулиці Московської до Петрівської алеї
- Паркова дорога — від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут
- вулиця Шовковична — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейна
- вулиця Круглоуніверситетська — від Бессарабської площі до вулиці Лютеранська
- вулиця Лютеранська — від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик
- вулиця Городецького — від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгинська
- вулиця Ольгинська — від площі Івана Франка до вулиці Інститутська
- вулиця Інститутська — від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулка
- Кріпосний провулок — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська
- вулиця Липська — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика
- вулиця Садова — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська
- вулиця Пилипа Орлика — від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця
- вулиця Академіка Богомольця — від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковична.
З 7:00 неділі проїзд обмежать на вулиці Липській через заходи з нагоди Дня пам'яті жертв політичних репресій.
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