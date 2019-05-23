За перемогу дали вібратор - скандал на жіночому чемпіонаті
Чемпіонат зі сквошу, який відбувся на півночі Іспанії, закінчився скандалом через сексизм у спорті. Жінки-учасниці отримали від організаторів в подарунок вібратор, віск для депіляції та засіб для видалення мозолів.
Через такі "подарунки" жінки-учасниці чемпіонату звернулися зі скаргою до місцевої федерації сквош.
Це призвело до відставок у клубі, що займався організацією заходу.
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Переможниця чемпіонату Елізабет Садо повідомила ВВС, що "такий стан справ має змінитися". Жінка отримала за перше місце приз, а до нього - ще й вібратор.
Тим, хто зайняв друге, третє і четверте місця, вручили віск для депіляції та засіб для видалення мозолів.
"Ми були дуже здивовані, напрочуд шоковані. Ми вважаємо, що це сексизм", - сказала Елізабет Садо.
"Ми хотіли всім пояснити, що на наш погляд, в цьому є багато дискримінації (проти жінок у спорті - Ред.), такий стан справ має змінитися".
Жінки відправили ці подарунки до місцевої федерації сквошу разом зі скаргою.
Федерація відреагувала - офіційні особи клубу сквошу в місті Ов'єдо, які організували захід, пішли у відставку через цей інцидент.
"Я думаю, що вони просто хотіли пожартувати", - вважає пані Садо.
Вона лишилася задоволена тим, що через цю ситуацію про сексизм у спорті заговорила вся Іспанія.
"Я думаю, важливо, що в Іспанії з'явилося публічне обговорення законодавства, що сприятиме більшому захисту жінок, які займаються спортом", - сказала вона.
BBC звернулася до клубу сквошу в місті Ов'єдо за коментарями.
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