За перемогу дали вібратор - скандал на жіночому чемпіонаті

Чемпіонат зі сквошу, який відбувся на півночі Іспанії, закінчився скандалом через сексизм у спорті. Жінки-учасниці отримали від організаторів в подарунок вібратор, віск для депіляції та засіб для видалення мозолів.

Через такі "подарунки" жінки-учасниці чемпіонату звернулися зі скаргою до місцевої федерації сквош.

Це призвело до відставок у клубі, що займався організацією заходу.

Переможниця чемпіонату Елізабет Садо повідомила ВВС, що "такий стан справ має змінитися". Жінка отримала за перше місце приз, а до нього - ще й вібратор.

Тим, хто зайняв друге, третє і четверте місця, вручили віск для депіляції та засіб для видалення мозолів.

"Ми були дуже здивовані, напрочуд шоковані. Ми вважаємо, що це сексизм", - сказала Елізабет Садо.

"Ми хотіли всім пояснити, що на наш погляд, в цьому є багато дискримінації (проти жінок у спорті - Ред.), такий стан справ має змінитися".

Жінки відправили ці подарунки до місцевої федерації сквошу разом зі скаргою.

Копирайт изображения PHOTO SUPPLIED Image caption Елізабет Садо та Марібел Тойос відправили скаргу на подарунки під час чемпіонату.

Федерація відреагувала - офіційні особи клубу сквошу в місті Ов'єдо, які організували захід, пішли у відставку через цей інцидент.

"Я думаю, що вони просто хотіли пожартувати", - вважає пані Садо.

Вона лишилася задоволена тим, що через цю ситуацію про сексизм у спорті заговорила вся Іспанія.

"Я думаю, важливо, що в Іспанії з'явилося публічне обговорення законодавства, що сприятиме більшому захисту жінок, які займаються спортом", - сказала вона.

BBC звернулася до клубу сквошу в місті Ов'єдо за коментарями.

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