Як "Святий Дух" врятував німецького водія від штрафу

Копирайт изображения Viersen District Police Image caption Божественне втручання? Поліція закликала водія розпізнати "натяк згори"

Водій, який рухався із перевищенням швидкості в Німеччині, врятувався від штрафу у 105 євро завдяки втручанню білосніжного голуба.

Водія зафіксували камери контролю швидкості, але його особу не можна встановити, бо голуб, який саме пролітав повз, закрив обличчя порушника своїми крилами.

Жартівлива поліцейська заява з цього приводу припускає, що, можливо, "не випадково Святий Дух" втрутився у ситуацію.

"Ми зрозуміли знак і цього разу залишимо гонщика у спокої", — заявила місцева поліція.

Це - відсилання до голуба як символа Святого Духу, однієї з трьох іпостасей Святої Трійці, на рівні з Богом Отцем та Богом Сином у християнстві.

Водночас чиновник з міста Фірзен біля західного кордону Німеччини додав: "Ми сподіваємося, що гонщик також зрозуміє цей "натяк згори" і кермуватиме належним чином у майбутньому".

Водій їхав зі швидкістю 54 км/год на ділянці дороги з обмеженням швидкості у 30 км/год, сказала поліція.

Але оскільки на записі можна ідентифікувати тільки автомобіль, а не водія, то його, скоріше за все, не оштрафують на 105 євро - "завдяки пернатому янголу-охоронцю, який підозріло вдало розправив крила".

Поліція Фірзена додала, що голуба також варто оштрафувати за те, що він рухався так швидко в зоні з обмеженням.

"Однак, оскільки ми не знаємо, куди він так поспішав, аби зустріти Трійцю, то ми надамо й у цьому випадку перевагу милосердю над правосуддям".

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