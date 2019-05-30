Смерть в'язня від спраги: родина отримає мільйони компенсації

Копирайт изображения Reuters Image caption 38-річний Терріл Томас помер у в'язниці після "глибокого зневоднення"

Родина американця, який помер від зневоднення у в'язниці, отримає 6,75 млн доларів від округу Мілуокі та приватної компанії, яка керувала утриманням ув'язнених.

38-річний Терріл Томас, був знайдений мертвим у своїй камері у в'язниці округу Мілуокі у 2016 році - через сім днів після того, як охоронці відключили йому подачу води як покарання.

Судово-медичний експерт округу Мілуокі визнав смерть в'язня вбивством. Смерть стала результатом "глибокого зневоднення".

Адвокати пана Томаса назвали суму компенсації однією з найбільших серед виплачених через смерть у в'язниці.

"Це рішення відображає не тільки глибоку шкоду, завдану пану Томасу та його родині, але й шокуючу природу неправомірних дій обвинувачених у припиненні постачання води цій людині і ігнорування його очевидних ознак страждань, коли він буквально помер від спраги", - сказали юристи у спільній заяві для ЗМІ.

Зобов'язання з виплати компенсації будуть розділені між округом Мілуокі та приватною компанією Armor Correctional Health Services, що забезпечувала охорону здоров'я в'язнів.

Ані округ Мілуокі, ані компанія не відповіли на запити про коментарі.

Майже 7 мільйонів доларів компенсації будуть розділені серед шести дітей Томаса, повідомляє according to AP News.

Томас був заарештований у квітні 2016 року за звинуваченням, що він стріляв з пістолета всередині казино.

За словами його адвокатів, Томас страждав від біполярного розладу і був у розпалі "гострої кризи психічного здоров'я", коли він прибув до в'язниці округу Мілуокі.

Томас невдовзі потрапив до ізолятора. Це було покарання за затоплення його першої камери, де він запхав наматрацник у туалет. Адвокати заявляли, що це свідчило про погіршення його психічного стану.

Як подальше покарання єдине джерело питної води Томаса було навмисно відключено. Це була "загальна і поширена практика" у в'язниці, кажуть документи суду.

Під присягою детально викладені елементи покарання Томаса: позбавлення матраца і постільної білизни, позбавлення їжі і функціонуючого туалету, а також відмова від медичного обстеження та перевірки психічного здоров'я.

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Томас втратив понад 10% ваги тіла за вісім днів перебування під вартою.

У свій останній день життя в'язень Томас "просто лежав голий на підлозі, ледве здатний рухатися, сильно зневоднений, буквально вмираючи від спраги", - говориться в документах суду.

Після розслідування смерті, прокуратура округу Мілуокі порушила кримінальні справи проти трьох співробітників, які брали участь у блокуванні водопостачання Томаса або брехали поліції під час розслідування.

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