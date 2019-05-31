У татухах і дражниться: як зірка Instagram з Австралії кепкує з поліції

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Ітана Брамбла татуювання є навіть на обличчі та очних яблуках

Чоловік, тіло якого майже повністю вкрите татуюваннями, зі свого акаунту в Instagram дражнить поліцію, яка його розшукує.

Поліція прагне заарештувати 23-річного Ітана Брамбла за напад.

Сам Брамбл у соцмережах постійно спростовує, що скоїв протизаконні дії, а також залишає провокаційні повідомлення для поліції.

Модель називає себе "найбільш модифікованим молодиком". Він зробив собі роздвоєний язик, а татуювання вкривають майже 98% його тіла.

Через свою незвичну зовнішність Брамбл часто з'являвся на австралійському телебаченні.

Цього тижня у відповідь на те, що поліція оголосила його в розшук, він написав на Facebook: "На-на-на-на, ніколи не спіймаєте".

А коли поліція звернулася до громадськості з проханням допомогти визначити його місце перебування, він відповів у їхньому пості на Facebook: "В житті його ніколи не бачив".

Схожі повідомлення з'явилися і в його акаунті в Instagram, де в нього понад 200 тисяч фоловерів.

Описуючи його, поліція заявила, що 23-річного чоловіка часто бачили в Мельбурні. Подробиць щодо обвинувачень проти нього не наводиться.

"Татуюваннями вкрито 98% його тіла, включаючи й обличчя, його очі витатуювано чорним, а в мочках обох вух у нього отвори близько 10 см в діаметрі", йдеться в повідомленні поліції.

У четвер, 30 травня, пан Брамбл повідомив своїм фоловерам, що поліція шукає його за непорозуміння через сварку в барі з його колишньою дівчиною.

Він також заявив, що "розібрався" щодо непорозуміння з поліцією і сказав, що він тепер "вільна людина".

Однак місцева поліція у п'ятницю підтвердила, що ордер на його арешт досі в силі.

Модель, в якого є маленький син, раніше пояснював, що виглядає таким чином, тому що йому "подобається, коли речі виглядають по-іншому".

У четвер він розповів австралійській програмі Network Ten, що цей випадок привернув увагу саме через його зовнішність.

"Якби я не був тим, ким я є, такого медійного цирку не було б", - сказав він.

В Instagram у Ітана Брамбла зазначено, що в липні він приїде в Україну.

Він збирається на тату-фестиваль в Дніпрі, як повідомляється на сторінці фестивалю в Instagram.

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