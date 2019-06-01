У Британії поліція 4 дні ловила єнотоподібних собак, які "тероризували" місто

Копирайт изображения Mandy Marsh Image caption Одного єнотоподібного собаку сфотографували під час конфлікту зі свійськими тваринами

Поліції Ноттінгемшира в Англії вдалося спіймати двох єнотоподібних собак-втікачів, які, за повідомленнями, "тероризували" місцевих мешканців. Звірів повернули їхньому власнику.

Правоохоронці описували тварин як "потенційно небезпечних", а одна жінка заявила, що вони напали на її козу та поні.

Манді Марш — власниця поні й кози — сказала, що одна з єнотоподібних собак також поводилася агресивно стосовно жінки, яка вигулювала собаку.

Водночас власник єнотоподібних собак заявив, що вони ніколи не становили серйозної загрози.

Самець і самка втекли у вівторок зранку після того як прокопати собі шлях на волю з загороди, де їх тримали

Поліція повідомила, що втікачів знайшли пізно ввечері у п'ятницю.

Чи дійсно єнотоподібні собаки небезпечні?

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Заголовки ЗМІ про тварин-втікачів говорили, що вони тероризували людей і що село опинилося в облозі з боку "абсолютно божевільних" тварин.

Проте їхній власник стверджував, що тварини були налякані, і тому могли чинити "дурні речі".

Дані тварини належать до сім'ї Canidae, до якої входять також собаки й лисиці.

Королівське товариство захисту тварин від жорстокого поводження Великої Британії каже, що вони є дикими, а не домашніми тваринами, і їх не слід тримати в будинках.

"У цих випадках вони часто стають агресивними й некерованими", — говорить Стефані Джейсон, старший офіцер з питань диких і екзотичних тварин організації.

"І хоча вони занадто малі, щоб бути небезпечними, вони можуть вкусити й подряпати".

Єнотоподібні собаки не їдять великих тварин, таких як кози, але їдять дрібних тваринок, комах, риб, птахів, фрукти, горіхи і ягоди.

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