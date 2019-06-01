У Британії поліція 4 дні ловила єнотоподібних собак, які "тероризували" місто
Поліції Ноттінгемшира в Англії вдалося спіймати двох єнотоподібних собак-втікачів, які, за повідомленнями, "тероризували" місцевих мешканців. Звірів повернули їхньому власнику.
Правоохоронці описували тварин як "потенційно небезпечних", а одна жінка заявила, що вони напали на її козу та поні.
Манді Марш — власниця поні й кози — сказала, що одна з єнотоподібних собак також поводилася агресивно стосовно жінки, яка вигулювала собаку.
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Водночас власник єнотоподібних собак заявив, що вони ніколи не становили серйозної загрози.
Самець і самка втекли у вівторок зранку після того як прокопати собі шлях на волю з загороди, де їх тримали
Поліція повідомила, що втікачів знайшли пізно ввечері у п'ятницю.
Чи дійсно єнотоподібні собаки небезпечні?
Заголовки ЗМІ про тварин-втікачів говорили, що вони тероризували людей і що село опинилося в облозі з боку "абсолютно божевільних" тварин.
Проте їхній власник стверджував, що тварини були налякані, і тому могли чинити "дурні речі".
Дані тварини належать до сім'ї Canidae, до якої входять також собаки й лисиці.
Королівське товариство захисту тварин від жорстокого поводження Великої Британії каже, що вони є дикими, а не домашніми тваринами, і їх не слід тримати в будинках.
"У цих випадках вони часто стають агресивними й некерованими", — говорить Стефані Джейсон, старший офіцер з питань диких і екзотичних тварин організації.
"І хоча вони занадто малі, щоб бути небезпечними, вони можуть вкусити й подряпати".
Єнотоподібні собаки не їдять великих тварин, таких як кози, але їдять дрібних тваринок, комах, риб, птахів, фрукти, горіхи і ягоди.
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