Зустріч Трампа і королеви Єлизавети. Фото з першого дня візиту

  • 3 червня 2019

Президент США Дональд Трамп прибув з державним візитом до Великої Британії. Перший день його триденної поїздки почався з візиту до королеви Єлизавети II.

Дональд Трамп Копирайт изображения Leon Neal/Getty

Літак Дональда Трампа приземлився в лондонському аеропорту Станстед о 9 годині ранку за місцевим часом (11 за Києвом). Його супроводжує дружина Меланія Трамп.

Дональд Трамп Копирайт изображения WPA Pool/Getty

З аеропорту вони вирушили до Букінгемського палацу гелікоптером - на зустріч з королевою.

Вертоліт Корпусу морскої піхоти США приземлився на території Букінгемського палацу.

Дональд Трамп Копирайт изображения WPA Pool/Getty

Біля вертольоту їх зустрів принц Чарльз із дружиною Каміллою, герцогинею Корнуольською.

Дональд Трамп Копирайт изображения WPA Pool/Getty

Потім повз почесну варту Трамп попрямував до палацу.

Дональд Трамп Копирайт изображения WPA Pool/Getty

Королева привітала Трампа під залпи салюту.

Дональд Трамп Копирайт изображения Jeff J Mitchell/Getty
Дональд Трамп Копирайт изображения WPA Pool/Getty

Коли Трамп оглядав почесну варту, пролунав американський національний гімн.

Дональд Трамп Копирайт изображения Chris Jackson/Getty
Меланія Трамп, королева Єлизавета ІІ та принцеса Камілла на ганку Букінгемсього палацу Копирайт изображения VICTORIA JONES/AFP
Image caption Меланія Трамп, королева Єлизавета ІІ та принцеса Камілла на ганку Букінгемсього палацу

Члени королівської родини запросили пана Трампа із дружиною на приватний обід.

Donald Trump walks into Buckingham Palace Копирайт изображения PA

Як писали різні британські та американські видання, на зустріч з королевою Трамп збирався привезти не лише дружину Меланію (що належить за протоколом), але й усіх своїх дорослих дітей разом з їхніми чоловіками та дружинами.

Ivanka Trump looks out of the window at Buckingham Palace Копирайт изображения Getty Images
Image caption Дочка Дональда Трампа і радник Білого дому Іванка Трамп виглядає з вікна Букінгемського палацу

У липні минулого року Трамп вже відвідував Британію, але це був візит іншого рівня. Дуже багато британців, в тому числі відомі політики, були проти того, аби Трамп взагалі приїздив до Британії.

Хочете отримувати найцікавіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

***

Також на цю тему

Новини на цю ж тему