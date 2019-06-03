Президент США Дональд Трамп прибув з державним візитом до Великої Британії. Перший день його триденної поїздки почався з візиту до королеви Єлизавети II.

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Літак Дональда Трампа приземлився в лондонському аеропорту Станстед о 9 годині ранку за місцевим часом (11 за Києвом). Його супроводжує дружина Меланія Трамп.

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З аеропорту вони вирушили до Букінгемського палацу гелікоптером - на зустріч з королевою.

Вертоліт Корпусу морскої піхоти США приземлився на території Букінгемського палацу.

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Біля вертольоту їх зустрів принц Чарльз із дружиною Каміллою, герцогинею Корнуольською.

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Потім повз почесну варту Трамп попрямував до палацу.

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Королева привітала Трампа під залпи салюту.

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Коли Трамп оглядав почесну варту, пролунав американський національний гімн.

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Копирайт изображения VICTORIA JONES/AFP Image caption Меланія Трамп, королева Єлизавета ІІ та принцеса Камілла на ганку Букінгемсього палацу

Члени королівської родини запросили пана Трампа із дружиною на приватний обід.

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Як писали різні британські та американські видання, на зустріч з королевою Трамп збирався привезти не лише дружину Меланію (що належить за протоколом), але й усіх своїх дорослих дітей разом з їхніми чоловіками та дружинами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дочка Дональда Трампа і радник Білого дому Іванка Трамп виглядає з вікна Букінгемського палацу

У липні минулого року Трамп вже відвідував Британію, але це був візит іншого рівня. Дуже багато британців, в тому числі відомі політики, були проти того, аби Трамп взагалі приїздив до Британії.

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