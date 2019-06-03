Зустріч Трампа і королеви Єлизавети. Фото з першого дня візиту
Президент США Дональд Трамп прибув з державним візитом до Великої Британії. Перший день його триденної поїздки почався з візиту до королеви Єлизавети II.
Літак Дональда Трампа приземлився в лондонському аеропорту Станстед о 9 годині ранку за місцевим часом (11 за Києвом). Його супроводжує дружина Меланія Трамп.
З аеропорту вони вирушили до Букінгемського палацу гелікоптером - на зустріч з королевою.
Вертоліт Корпусу морскої піхоти США приземлився на території Букінгемського палацу.
Біля вертольоту їх зустрів принц Чарльз із дружиною Каміллою, герцогинею Корнуольською.
Потім повз почесну варту Трамп попрямував до палацу.
Королева привітала Трампа під залпи салюту.
Коли Трамп оглядав почесну варту, пролунав американський національний гімн.
Члени королівської родини запросили пана Трампа із дружиною на приватний обід.
Як писали різні британські та американські видання, на зустріч з королевою Трамп збирався привезти не лише дружину Меланію (що належить за протоколом), але й усіх своїх дорослих дітей разом з їхніми чоловіками та дружинами.
У липні минулого року Трамп вже відвідував Британію, але це був візит іншого рівня. Дуже багато британців, в тому числі відомі політики, були проти того, аби Трамп взагалі приїздив до Британії.
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