"Щось пішло не так": на зйомках "Бонда" стався вибух

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деніел Крейг на зйомках 24-го фільму "бондіани" (2015)

На знімальному майданчику 25-го фільму про Джеймса Бонда пролунав вибух. Постраждав один з членів знімальної команди. Це вже не перший інцидент, що супроводжує виробництво стрічки.

"Під час зйомок контрольованого вибуху на майданчику "Бонда 25" на студії Pinewood була пошкоджена зовнішня частина знімального павільйону. Обійшлося без серйозних поранень, проте один член знімальної групи отримав невелику травму", - повідомляє акаунт проекту в Twitter.

За інформацією газети Sun, одразу кілька вибухів сталися під час зйомок сцени з вогняною кулею в лабораторії.

"Це був справжній хаос. Було три сильних вибухи, які зірвали частину даху павільйона і кілька стінних панелей", - розповів виданню один з учасників проекту.

"Передбачалося, що вогняна куля пролетить через майданчик. Це був трюк, але щось пішло не так. Зараз все повністю призупинено", - додає він.

Пропустити Twitter допис , автор: @007 During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK — James Bond (@007) 4 червня 2019 р.

"Прокляті зйомки"

Виробництво 25-го фільму про Джеймса Бонда від самого початку супроводжувалася проблемами та інцидентами, й деякі журналісти навіть почали іронізувати, що над зйомками "Бонда" нависло прокляття.

Спочатку мало не вибув виконавець головної ролі Деніел Крейг, який жартував, що радше переріже собі вени, аніж повернеться до ролі агента 007.

У ЗМІ з'являлася суперечлива інформація щодо того, що продюсери стрічки нібито відчайдушно намагаються знайти на роль Бонда нового актора, але зрештою Крейг все ж погодився повернутися в проект. Це буде вже п'ятий фільм бондіани за його участю.

Згодом почалися проблеми і з режисером стрічки. Спочатку за постановку мав відповідати Деніел Бойл, але в серпні минулого року стало відомо, що він пішов з проекту. Як повідомлялося, через творчі розбіжності з продюсерами.

Копирайт изображения Reuters Image caption Джеймса Бонда знову зіграє Деніел Крейг

Слідом за Бойлом з проекту вибув і сценарист Джон Ходж, з яким вони разом працювали на сценарієм нової стрічки про Бонда.

У вересні 2018 року продюсери повідомили, що постановником стрічки виступить американський кінорежисер Кері Фукунага.

У фільмі знову знімуться актори Рейф Файнз, Бен Вішоу, Наомі Гарріс і Джеффрі Райт. До них приєднаються Рамі Малек (виконавець ролі Фреді Мерк'юрі в "Богемній рапсодії"), Лашана Лінч (Марія Рамбо у фільмі "Капітан Марвел") і Біллі Магнуссен ("Нічні ігри" та "Алладін").

Втім, з початком зйомок проблеми не закінчилися. У травні 51-річний Крейн отримав серйозну травму під час зйомок на Ямайці, після чого робота над фільмом знову призупинилася на кілька тижнів.

Прем'єра нової серії бондіани у Британії перенесена з жовтня 2019 року на квітень 2020 року.

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