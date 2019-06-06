Хто стріляв у котика з арбалета?

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Захисники тварин знайшли в англійському Гленфілді пораненого котика, на якого вчинили жорстокий напад. Через його плече та частину щоки проникла стріла арбалета.

Представники Королівського товариства захисту тварин повідомили, що кіт "щасливчик", адже йому вдалося втекти від нападника і вижити.

Та попри це тварина потребувала операції з видалення стріли. Незабаром котику її успішно провели.

Тварині дали прізвисько Робін Гуд.

Інспектор Карл Марстон сказав: "Дуже боляче дивитися на те, як хтось хотів поранити або вбити котика".

Саме тому британські благодійники звернулися до всіх, хто має хоч якусь інформацію про цей інцидент, повідомити про це. Вони хочуть знайти людину, яка вчинила цей постріл з арбалета.

"В котика хороша вдача - це дивовижно, що таке поранення не нанесло йому жодної серйозної шкоди", - додав пан Мартсон.

Копирайт изображения RSPCA Image caption Так зараз виглядає Робін Гуд.

Власника тварини так і не вдалося віднайти. На думку експертів, коту п'ять років. Ще він має специфічну хворобу - вірус імунодефіциту кішок, подібний до ВІЛ у людей.

Саме тому, якщо хтось і захоче взяти тваринку до себе, то інших котів заводити не можна, а Робін Гуда варто тримати всередині приміщення.

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