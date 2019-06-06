Леопард убив дитину у південноафриканському національному парку

Копирайт изображения Getty Images Image caption Леопарди одинаки, які зазвичай уникають людей

Дворічний хлопчик став жертвою нападу леопарда в національному парку "Крюгер" у Південній Африці.

Леопардові вдалося проникнути на огороджену територію парку і накинутися на хлопчика, який був сином працівника установи.

Родичі дитини поспішили доставити його в лікарню, але медики лише констатували, що хлопчик загинув.

У керівництві парку заявили, що подібні напади дуже рідкісні, але рейнджери парку ліквідували тварину з побоювань за життя відвідувачів.

Представник парку Іке Фаала сказав, що точні обставини загибелі дитини наразі невідомі.

За його словами, зазвичай тварини бояться людей і уникають наближатися до них.

"У парках на кшталт "Крюгера" хижаки взаємодіють з туристами й працівниками, що інколи може привести до того, що такі види, як леопарди звикають до людей та втрачають свій страх", — каже пан Фаала.

Також, за словами Фаали, відвідувачі зобов'язані виконувати жорсткі вимоги безпеки, перебуваючи в парку.

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Серед них — закривати ворота і пересуватися тільки в складі груп, а не поодинці.

За його словами, люди, які працюють на території парку, і його відвідувачі максимально захищені від тварин, але іноді тварини можуть проникнути через огорожі.

"Ми маємо розуміти, що це дикі тварини", — зазначив працівник парку.

Виконавчий директор управління національних парків ПАР Фандісайл Мкетені сказав, що думки й молитви багатьох людей зараз звернені до сім'ї загиблого хлопчика.

"Цей той ризик, який присутній в нашому житті, коли ми намагаємося зберегти рідкісні види тварин", — сказав він.

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