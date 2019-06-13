Як естонці перетворили старе авто на сауну

Копирайт изображения SaunAudi

Фестиваль саун в естонському місті Раквере на вихідних продемонстрував деякі незвичайні трансформації - зокрема, на сауну перетворили автомобіль "Ауді".

Відвідувачів дивували саунами, які зробили з наметів, причепів та вантажівок. Однак саме яскраво-жовте авто привертало найбільшу увагу, повідомляє Virumaa Journal.

Копирайт изображения SaunAudi Image caption Так "Ауді"-сауна виглядає зсередини

Перед тим, як перетворити на сауну, авто використовували у поховальній службі.

Автомобіль третього покоління моделі Audi 100 Avant 1984 року випуску ззовні виглядав би зовсім непримітно - якби в нього з капота не стирчав величезний димар. А всередині м'які сидіння замінили звичайним для сауни дерев'яним оздобленням.

Новостворена сауна, яка також може похвалитися світлодіодним освітленням, звуковою системою з чотирма динаміками і USB-підключенням, може розмістити до п'яти осіб.

Незвичну сауну створила група друзів, які колись хотіли попаритися у приміщенні, будівництво якого на той момент ще не було завершено, пише блогер Адам Ренг.

Спочатку вони розглядали варіанти оренди мобільної сауни, але зрозуміли, що дешевше буде купити стару машину, перетворити її на сауну і залишити собі. Загальна вартість склала всього 200 євро.

Це жарт?

Пан Ренг, який зараз пише книгу про незвичні і дивовижні сауни Естонії, розповів ВВС, що маленька сауна перевершила його очікування.

Копирайт изображения Adam Rang Image caption Естонцям вдалося перетворити авто на справжню сауну

"Коли я вперше її побачив, я подумав, що це просто гарний жарт, але, на моє здивування, вона виявилась чудовою сауною. Всередині трохи тіснувато, однак там є гарна пічка на дровах і камені, завдяки яким дуже добре циркулює пара".

У "СаунАуді" є ще один маленький сюрприз - вона також функціонує як автомобіль. Дерев'яні панелі під кермом можна прибрати - і під ними ви знайдете педалі.

Відсутність сидінь і ременів - єдина перешкода для того, щоб автомобіль міг законно їздити дорогами, стверджує власник Віллем Маесалу.

Самохідну сауну возили на фестивалі по всій країні, де вона зарекомендувала себе як популярний варіант оренди серед любителів попаритися.

Репортаж Алістера Коулмана та Крассі Твігг

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