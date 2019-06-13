Чоловік подарував канадському бару свій відморожений палець. Навіщо?

Копирайт изображения Courtesy Downtown Hotel Image caption Террі Лі, "Майстер пальця" в готелі Downtown

Колишній британський спецпризначенець зробив особливий подарунок віддаленому канадському готелю — свій відрізаний палець.

Нік Гріффітс надіслав свій великий палець ноги поштою у готель Downtown в Доусон-Сіті, Канада, після того, як він обморозив його, беручи участь в екстремальному зимовому марафоні у 2018 році.

Колишній військовий пообіцяв пожертвувати палець у надії повернутися на Юкон і зробити коктейль під назвою Sourtoe (зіпсований палець) з його власним подарунком.

Знаменитий інгредієнт цього специфічного коктейлю муміфікований палець людини.

Протягом майже чотирьох десятиліть туристи та місцеві мешканці можуть замовити будь-який алкогольний коктейль, а подадуть його у бокалі з людським пальцем.

Місцева приказка говорить про коктейль: "Ви можете пити його швидко, ви можете пити його повільно, але ваші губи мають торкнутись пальця".

Копирайт изображения Nick Griffiths / Facebook Image caption Пан Гріффітс отримав сильне обмороження лівої ноги під час марафону 2018 року на Юконі

Традиційно палець подають із віскі Yukon Gold, і, якщо клієнт доторкнеться губами пальця, то отримає відповідний сертифікат від бару.

Заклад подав 86 000 коктейлів Sourtoe з 1973 року, коли капітан судна на річці Юкон Дік Стівенсон знайшов муміфікований палець у порожній кабіні.

"Ми дуже щасливі, отримати новий палець", — сказав генеральний менеджер готелю Downtown Адам Герле.

"Їх дуже складно знайти цими днями, і це щедре "пальцежертвування" допоможе забезпечити продовження традиції".

Копирайт изображения Courtesy Downtown Hotel Image caption Палець прислали поштою разом із рукописною запискою від Ніка Гріффітса

Пан Гріффітс у 2018 році брав участь у Юконському арктичному багатоденному зимовому марафоні, де учасники можуть змагатися на дистанціях у 161, 483 і 692 кілометри.

Ексвійськовому довелося відмовитись від участі після того, як він сильно обморозив свою ліву ногу під час цього виснажливого заходу.

Великий палець ноги пана Гріффітса довелося ампутувати, але його зберегли у спиртовому розчині.

"Майстру пальця" Террі Лі з бару при готелі Downtown знадобиться близько шести тижнів, аби муміфікувати палець за допомогою кам'яної солі, перш ніж його можна буде додавати до напою.

Менеджер готелю розповів BBC, що у бару є "колекція" з п'яти пальців рук, але немає "нічого огиднішого" ніж великий палець у коктейлі, тому їм його не вистачало.

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