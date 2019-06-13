Чарльз, принц китів. Як Трамп розвеселив соцмережі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Словосполучення "принц Уельський" і "принц китів" в англійській мові відрізняються однією літерою

Президент США Дональд Трамп у своїй черговій серії дописів у Twitter назвав принца Уельського Чарльза "принцом китів". Президент швидко виправився, але слово не горобець, соцмережі помітили помилку.

Трамп писав про те, що кожен день зустрічається з представниками влади інших країн.

Як приклад Трамп наводив королеву Єлизавету, а також прем'єр-міністра Ірландії та інших європейських політиків, з якими він зустрічався під час нещодавнього європейського турне.

Згадав він і принца Чарльза, але невдало: президент помилився, написавши "принц Китів" (prince of Whales) замість "принц Уельський" (prince of Wales).

Копирайт изображения Twitter / @realdonaldtrump

У соцмережах одразу помітили помилку. Нещадний Twitter вибухнув фотошопом на тему королівських китів.

У Twitter з'явився обліковий запис "Принц китів", власник якого заявив, що не зустрічався з Трампом.

"Доброго дня, королево Англії. А де твій син, принц китів?"