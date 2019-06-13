Чарльз, принц китів. Як Трамп розвеселив соцмережі
- 13 червня 2019
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Президент США Дональд Трамп у своїй черговій серії дописів у Twitter назвав принца Уельського Чарльза "принцом китів". Президент швидко виправився, але слово не горобець, соцмережі помітили помилку.
Трамп писав про те, що кожен день зустрічається з представниками влади інших країн.
Як приклад Трамп наводив королеву Єлизавету, а також прем'єр-міністра Ірландії та інших європейських політиків, з якими він зустрічався під час нещодавнього європейського турне.
Згадав він і принца Чарльза, але невдало: президент помилився, написавши "принц Китів" (prince of Whales) замість "принц Уельський" (prince of Wales).
У соцмережах одразу помітили помилку. Нещадний Twitter вибухнув фотошопом на тему королівських китів.
The Prince of Whales, pictured earlier today pic.twitter.com/GmnAiQuzwx— Graeme Demianyk (@GraemeDemianyk) 13 червня 2019 р.
Кінець Twitter допису , автор: @GraemeDemianyk
13 червня 2019 р.
Кінець Twitter допису , автор: @NorthmanTrader
Big Prince of Whales fan pic.twitter.com/51emJ8ODEA— General Boles (@GeneralBoles) 13 червня 2019 р.
Кінець Twitter допису , автор: @GeneralBoles
First photos in from Trump's meeting with the Prince of Whales pic.twitter.com/MclQIT9G2A— Hazel Shearing (@hazelshearing) 13 червня 2019 р.
Кінець Twitter допису , автор: @hazelshearing
У Twitter з'явився обліковий запис "Принц китів", власник якого заявив, що не зустрічався з Трампом.
I have never spoken with @realDonaldTrump or @potus or any of those jerks. #PrinceOfWhales 🐋 👑 pic.twitter.com/Q8THkOmzmP— Prince of Whales 🔱 (@WhalesPrince) 13 червня 2019 р.
Кінець Twitter допису , автор: @WhalesPrince
'Hello Queen of England (U.K.), where is your son, the whale prince?'#PrinceofWhales pic.twitter.com/Kp3QXblMJA— Toby Earle (@TobyonTV) 13 червня 2019 р.
Кінець Twitter допису , автор: @TobyonTV
"Доброго дня, королево Англії. А де твій син, принц китів?"
The extremely talented Art team at @cyclist has made the following illustration to celebrate the historic meeting of Donald Trump and the Prince of Whales. #princeofwhales pic.twitter.com/e58hmAN43x— Peter Stuart (@PeterStuart3) 13 червня 2019 р.
Кінець Twitter допису , автор: @PeterStuart3