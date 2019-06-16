Футболку спортсмена продали за рекордну суму в 6 млн доларів
Спортивну футболку-джерсі легенди бейсболу 1920-х років Бейба Рута продали на аукціоні за майже 6 млн доларів.
Це стало рекордом продажів спортивних реліквій на аукціонах.
Попереднє досягнення також належало речі Рута: у 2012 році його джерсі Yankees продали за 4,4 млн доларів.
У джерсі, виставленій на аукціоні в суботу, 15 червня, Рут грав з 1928 по 1930 рік.
- Зірковий секонд-хенд. Катрін Деньов розпродає свій одяг
- "Передсмертний" лист Шарля Бодлера коханці продали за 234 тис. євро
Покупець, чиє ім'я не називають, віддав за сіру футболку з вишитою емблемою "Yankees" 5,64 млн доларів.
На аукціоні родина бейсболіста та приватні колекціонери виставили понад 400 речей, пов'язаних з Рутом.
"Жодна особистість у цій країні не зробила такого внеску в історію бейсболу та американської популярної культури як Бейб Рут", - сказав президент аукціонного дому Hunt Auctions Девід Гант.
"Хоча сума, звісно, є приголомшливою, я зовсім не здивований, зважаючи на те, яке велике значення має постать Бейба в історії країни", - додав пан Гант.
Бейба Рута вважають однією з найбільших зірок бейсболу.
Більшу частину своєї кар'єри він провів на знаменитому стадіоні "Янкі" в Бронксі, куди перебрався з Бостона.
Рут допоміг виграти сім чемпіонських титулів Американської ліги і чотири Світових серії.
Хочете отримувати цікаві новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!