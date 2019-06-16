Футболку спортсмена продали за рекордну суму в 6 млн доларів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бейб Рут грав з 1914 по 1935 роки і вважається одним з найвидатніших бейсболістів

Спортивну футболку-джерсі легенди бейсболу 1920-х років Бейба Рута продали на аукціоні за майже 6 млн доларів.

Це стало рекордом продажів спортивних реліквій на аукціонах.

Попереднє досягнення також належало речі Рута: у 2012 році його джерсі Yankees продали за 4,4 млн доларів.

У джерсі, виставленій на аукціоні в суботу, 15 червня, Рут грав з 1928 по 1930 рік.

Покупець, чиє ім'я не називають, віддав за сіру футболку з вишитою емблемою "Yankees" 5,64 млн доларів.

На аукціоні родина бейсболіста та приватні колекціонери виставили понад 400 речей, пов'язаних з Рутом.

"Жодна особистість у цій країні не зробила такого внеску в історію бейсболу та американської популярної культури як Бейб Рут", - сказав президент аукціонного дому Hunt Auctions Девід Гант.

"Хоча сума, звісно, є приголомшливою, я зовсім не здивований, зважаючи на те, яке велике значення має постать Бейба в історії країни", - додав пан Гант.

Бейба Рута вважають однією з найбільших зірок бейсболу.

Більшу частину своєї кар'єри він провів на знаменитому стадіоні "Янкі" в Бронксі, куди перебрався з Бостона.

Рут допоміг виграти сім чемпіонських титулів Американської ліги і чотири Світових серії.

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