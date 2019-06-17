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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху взяв участь у церемонії закладення нового поселення у Голанських висотах, які є спірною територією між Ізраїлем та Сирією. Поселення назвали "Висоти Трампа" на честь президента США.

Нетаньяху в ході церемонії заявив, що відкриття поселення — данина подяки президенту Трампу за рішення визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

У поселенні поки немає будинків, проте є знак з ім'ям Трампа, а також прапорами Ізраїлю і США.

Критики кажуть, що крок Нетаньяху незаконний і спрямований в першу чергу на те, аби вразити публіку.

Image caption Світлий колір — території захоплені Ізраїлем, темний — демілітаризована зона з Сирією

Ізраїльтяни захопили Голанські висоти у Сирії в ході Шестиденної війни 1967 року, а в 1981 році вони взяли цей регіон під ізраїльську юрисдикцію, тобто стали вважати частиною своєї території.

Рада Безпеки ООН випустила резолюцію номер 497, якою не визнавала рішення Ізраїлю про юрисдикцію над Голанами.

У районі Голанських висот розташовані близько 30 єврейських поселень, де живуть близько 20 тисяч осіб. Ці поселення вважаються незаконними згідно з міжнародним правом, хоча Ізраїль це заперечує. Пліч-о-пліч з ізраїльтянами живуть сирійці, в основному друзи.

"Це історичний день", - сказав Нетаньяху, назвавши у своїй промові президента Трампа другом Ізраїлю.

Посол США в Ізраїлі Девід Фрідман, який був присутній на церемонії, сказав, що подібні почесті вже давно заслужені, й їх високо оцінюють.

Сам президент США написав у Twitter: "Дякую, пане прем'єр-міністр, це велика честь".

Нетаньяху заявив, що назве нове поселення на честь Трампа ще у квітні, після того як той всупереч багаторічній зовнішньополітичній практиці США вирішив визнати право Ізраїлю на регіон.

Голанські висоти знаходяться приблизно в 40 кілометрах від Дамаска, площа регіону — близько тисячі квадратних кілометрів.

Нове поселення зведуть неподалік від села Кела-Берухім, в північній частині району.

У неділю уряд Ізраїлю схвалив резолюцію прем'єра з ініціативою закласти нову громаду в районі Голанських висот.

Однак в резолюції не йдеться про те, що спільнота буде мати статус поселення. Крім того, на будівництво поки не виділили грошей.

Опоненти Нетаньяху відзначають, що згідно із законом до вересневих виборів прем'єр не може ініціювати будівництво нових поселень.

"Кожен, хто зверне увагу на нюанси цього "історичного рішення", зрозуміє, що воно ні до чого не зобов'язує, це фальшивий політичний крок", - заявив газеті Times of Israel колишній секретар уряду Нетаньяху Цві Хаузер.

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