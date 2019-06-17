У Таїланді затримали двох італійців, які видавали себе за Джорджа Клуні

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У Таїланді заарештували двох італійців, яких звинувачують у спробі видати себе за американського актора Джорджа Клуні. Робили вони це, аби таким чином просувати власний модний бізнес в інтернеті, як бізнес знаменитості. Пару змогли заарештувати після того, як вони декілька років переховувались.

58-річний Франческо Галделлі та 45-річна Ванйа Гоффі перебували у розшуку Інтерполу з 2013 року.

Голлівудська зірка подав на них до суду, а у 2010 році на суді в Італії заявив, що вони незаконно використовували його ім'я.

Їх також звинувачують в ряді інших шахрайств на території Італії.

Пара втекла з рідної країни, аби уникнути арешт. Їх навіть називали італійськими Бонні та Клайдом на честь легендарної американської пари гангстерів.

Копирайт изображения CRIME SUPPRESSION DIVISION/ ROYAL THAI POLICE Image caption Чоловіка і жінку заарештували на околиці Паттайї в Таїланді

Чоловіка і жінку заарештували в суботу в рамках спільної операції тайських і італійських правоохоронців на околицях тайського курортного міста Паттайя, повідомила поліція Таїланду у неділю.

"Під час допиту Франческо зізнався, що видавав себе за Джорджа Клуні й відкрив власний бізнес із пошиття одягу, аби обманом отримувати від людей гроші", - повідомляє агентство AFP з посиланням на тайську поліцію.

Пара жила в Таїланді з 2014 року. Того року пана Галделлі заарештували, але він зумів втекти під час суду.

За даними італійських ЗМІ, злочинці заробляли на життя в Таїланді, продаючи фальшиві годинники Rolex онлайн. При цьому інколи замість підробних годинників вони відправляли свої замовникам упаковки солі.

Копирайт изображения CRIME SUPPRESSION DIVISION/ ROYAL THAI POLICE Image caption Згідно із заявою поліції, обвинувачені визнали, що використовували ім'я пана Клуні

Їм пред'являть звинувачення за перевищення терміну перебування у країні, а потім розпочнуть процедуру екстрадиції до Італії.

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