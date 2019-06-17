У Індії фокусник ймовірно потонув у річці, намагаючись повторити трюк Гудіні

  • 17 червня 2019
Фокусник Шаншал Лахірі Копирайт изображения EI SAMAY
Image caption Шаншал Лахірі був більше відомий під своїм сценічним ім'ям Мандрейк

Індійський фокусник, який намагався відтворити знаменитий трюк Гаррі Гудіні, стрибнувши в кайданах у річку, скоріш за все загинув.

Шаншал Лахірі мав звільнитися з ланцюгів і доплисти до берега, але так і не з'явився над водами річки Хуглі у штаті Західна Бенгалія.

Глядачі, які зібралися, аби поспостерігати за шоу, яке проходило у неділю, повідомили в поліцію, яка розпочала його пошуки.

Пана Лахірі, також відомого як Мандрейк, скинули у річку з човна.

Перед цим чоловіка зв'язали ланцюгом з шістьма замками. Частина глядачів сиділа у кількох човнах, решта — на березі чи мосту.

Поліція і група дайверів обшукали річку та прилеглі райони, проте станом на вечір неділі не змогли знайти фокусника. Один з правоохоронців розповів газеті Hindustan Times, що пана Лахірі не можуть оголосити мертвим, поки не знайдуть його тіло.

Джаянт Шоу, фотограф з місцевої газети, бачив, спробу пана Лахірі виконати трюк. Він повідомив BBC, що говорив з фокусником перед тим, як той розпочав своє шоу.

"Я запитав його, чому він ризикує своїм життям заради фокусів. Він [пан Лахірі] посміхнувся і сказав: "Якщо мені вдасться, то це магія. Якщо ж я помилюсь, то це буде трагедія", - розповів пан Шоу.

Фокусник сказав йому, що хоче виконати цей трюк, аби "відродити інтерес до магії".

Це не перший випадок, коли пан Лахірі намагався виконати ризикований підводний трюк.

Його опускали в ту ж саму річку в скляній коробці понад 20 років тому, але тоді йому вдалося вибратися з неї й врятуватися.

Пан Шоу також був свідком попереднього підводного трюку пана Лахірі.

"Я не міг подумати, що цього разу він не вийде з води", - сказав чоловік.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!

Також на цю тему

Новини на цю ж тему