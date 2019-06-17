Копирайт изображения EI SAMAY Image caption Шаншал Лахірі був більше відомий під своїм сценічним ім'ям Мандрейк

Індійський фокусник, який намагався відтворити знаменитий трюк Гаррі Гудіні, стрибнувши в кайданах у річку, скоріш за все загинув.

Шаншал Лахірі мав звільнитися з ланцюгів і доплисти до берега, але так і не з'явився над водами річки Хуглі у штаті Західна Бенгалія.

Глядачі, які зібралися, аби поспостерігати за шоу, яке проходило у неділю, повідомили в поліцію, яка розпочала його пошуки.

Пана Лахірі, також відомого як Мандрейк, скинули у річку з човна.

Перед цим чоловіка зв'язали ланцюгом з шістьма замками. Частина глядачів сиділа у кількох човнах, решта — на березі чи мосту.

Поліція і група дайверів обшукали річку та прилеглі райони, проте станом на вечір неділі не змогли знайти фокусника. Один з правоохоронців розповів газеті Hindustan Times, що пана Лахірі не можуть оголосити мертвим, поки не знайдуть його тіло.

Джаянт Шоу, фотограф з місцевої газети, бачив, спробу пана Лахірі виконати трюк. Він повідомив BBC, що говорив з фокусником перед тим, як той розпочав своє шоу.

"Я запитав його, чому він ризикує своїм життям заради фокусів. Він [пан Лахірі] посміхнувся і сказав: "Якщо мені вдасться, то це магія. Якщо ж я помилюсь, то це буде трагедія", - розповів пан Шоу.

Фокусник сказав йому, що хоче виконати цей трюк, аби "відродити інтерес до магії".

Це не перший випадок, коли пан Лахірі намагався виконати ризикований підводний трюк.

Його опускали в ту ж саму річку в скляній коробці понад 20 років тому, але тоді йому вдалося вибратися з неї й врятуватися.

Пан Шоу також був свідком попереднього підводного трюку пана Лахірі.

"Я не міг подумати, що цього разу він не вийде з води", - сказав чоловік.

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