Еквадор дозволив США використовувати аеродром на Галапагосах, які охороняє ЮНЕСКО
Еквадор погодився дозволити американським військовим літакам використовувати аеропорт на Галапагоських островах.
Американські літаки зможуть користуватися аеропортом "Сан-Крістобаль", сказав міністр оборони Еквадору Освальдо Джаррін.
Задача літаків — "боротьба з незаконним обігом наркотиків" відповідно до угоди США з урядом Еквадору, сказав пан Джаррін.
Зазначена угода викликає занепокоєння щодо потенційного негативного впливу на навколишнє середовище та суверенітет Еквадору.
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Серед інших, через аеродром літатимуть літаки Boeing 777 і Lockheed P-3 Orion, повідомляє латиноамериканська телевізійна мережа Telesur.
Галапагоські острови знаходяться на відстані 906 кілометрів на захід від континентальної частини Еквадору. Вони є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відомим у всьому світі своїми унікальними видами рослин і диких тварин.
Туристи по всьому світу подорожують туди, аби побачити його біорізноманіття, яке надихнуло Чарльза Дарвіна на створення теорії еволюції.
Законодавці в парламенті Еквадору закликали пана Джарріна і міністра навколишнього середовища Марсело Мату пояснити масштаби співробітництва з США на островах.
Вони також попросили їх розробити пропозиції щодо розширення злітно-посадкової смуги в аеропорту Сан-Крістобаль, повідомляє видання El Universo.
Законодавець Марсела Севаллос сказала, що план викликає тривогу у природоохоронних організацій.
Опозиційний конгресмен Карлос Вітері сказав, що дана угода з США є "неприйнятною" і від неї необхідно відмовитись, якщо "вона передбачає необхідність поступитися хоча б дюймом території Еквадору".
Згідно зі статтею 5 Конституції Еквадору, країна є "територією миру", і "створення іноземних військових баз або іноземних об'єктів для військових цілей не допускається".
Колишній президент Еквадору Рафаель Кореа також сердито відреагував на цю новину, написавши у Twitter, що острів це "не авіаносець" для американців.
Міністр оборони запевнив критиків, що на острові не будуть постійно розміщуватись військові.
Він повідомив, що будь-які модифікації аеродрому оплатить США, повідомляє Telesur.
"Галапагос для Еквадору є нашим авіаносцем, це наш природний перевізник, тому що він гарантує нам постійність, поповнення, перехоплення і це 1 000 кілометрів від нашого узбережжя", - сказав політик.
BBC зв'язалася з Міністерством оборони США задля отримання коментаря.
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