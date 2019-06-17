Еквадор дозволив США використовувати аеродром на Галапагосах, які охороняє ЮНЕСКО

Копирайт изображения Getty Images Image caption Галапагоські острови є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Еквадор погодився дозволити американським військовим літакам використовувати аеропорт на Галапагоських островах.

Американські літаки зможуть користуватися аеропортом "Сан-Крістобаль", сказав міністр оборони Еквадору Освальдо Джаррін.

Задача літаків — "боротьба з незаконним обігом наркотиків" відповідно до угоди США з урядом Еквадору, сказав пан Джаррін.

Зазначена угода викликає занепокоєння щодо потенційного негативного впливу на навколишнє середовище та суверенітет Еквадору.

Серед інших, через аеродром літатимуть літаки Boeing 777 і Lockheed P-3 Orion, повідомляє латиноамериканська телевізійна мережа Telesur.

Галапагоські острови знаходяться на відстані 906 кілометрів на захід від континентальної частини Еквадору. Вони є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, відомим у всьому світі своїми унікальними видами рослин і диких тварин.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пелікан розкидає свої крила на острові Сан-Крістобаль

Туристи по всьому світу подорожують туди, аби побачити його біорізноманіття, яке надихнуло Чарльза Дарвіна на створення теорії еволюції.

Законодавці в парламенті Еквадору закликали пана Джарріна і міністра навколишнього середовища Марсело Мату пояснити масштаби співробітництва з США на островах.

Вони також попросили їх розробити пропозиції щодо розширення злітно-посадкової смуги в аеропорту Сан-Крістобаль, повідомляє видання El Universo.

Законодавець Марсела Севаллос сказала, що план викликає тривогу у природоохоронних організацій.

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Опозиційний конгресмен Карлос Вітері сказав, що дана угода з США є "неприйнятною" і від неї необхідно відмовитись, якщо "вона передбачає необхідність поступитися хоча б дюймом території Еквадору".

Згідно зі статтею 5 Конституції Еквадору, країна є "територією миру", і "створення іноземних військових баз або іноземних об'єктів для військових цілей не допускається".

Колишній президент Еквадору Рафаель Кореа також сердито відреагував на цю новину, написавши у Twitter, що острів це "не авіаносець" для американців.

Міністр оборони запевнив критиків, що на острові не будуть постійно розміщуватись військові.

Image caption Галапагоські острови знаходяться за 900 кілометрів на захід від континентального Еквадору

Він повідомив, що будь-які модифікації аеродрому оплатить США, повідомляє Telesur.

"Галапагос для Еквадору є нашим авіаносцем, це наш природний перевізник, тому що він гарантує нам постійність, поповнення, перехоплення і це 1 000 кілометрів від нашого узбережжя", - сказав політик.

BBC зв'язалася з Міністерством оборони США задля отримання коментаря.

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