Щось пішло не так. Торт для фанатки Мераї Кері
Дівчина на ім'я Шівон попросила колег на день народження подарувати їй торт із зображенням своєї улюбленої співачки Мераї Кері. А у подарунок вона отримала торт з портретом вченої і першої в історії лауреатки Нобелівської премії з фізики Марії Кюрі.
"Моя двоюрідна сестра сказала колегам, що хотіла б отримати торт у подарунок на день народження із зображенням Мераї Кері. Вони щось наплутали і подарували їй такий торт. Це Марія Кюрі, самі веселощі", - розповіла про конфуз у Twitter Гаррієт Алайд Лай.
Повідомлення родички дівчини, яка отримала несподіваний подарунок, поширили у Twitter 40 тисяч разів.
Плутанина розвеселила користувачів Twitter.
"Якщо чесно, я не думаю, що вони наплутали. Це значно крутіше ніж Мерая Кері", - написав один з користувачів.
- Чарльз, принц китів. Як Трамп розвеселив соцмережі
- Мерая Кері вперше зізналася, що має психічний розлад
Ще один пожартував про радіоактивність торта: "У тебе можуть розвинутися надздібності".
Марія Склодовська-Кюрі була унікальною людиною. Вчена і експериментаторка, вона стала не тільки першою у світі лауреаткою Нобелівської премії з фізики у 1903 році і першою професоркою Паризького університету, а й першою в історії дворазовою лауреаткою Нобелівської премії.
Другу "нобелівку" - з хімії - Марія Кюрі отримала через вісім років після першої. Вона відкрила хімічні елементи радій і полоній, стала автором терміну "радіоактивність".
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!