Щось пішло не так. Торт для фанатки Мераї Кері

Копирайт изображения twitter.com/harrietalida

Дівчина на ім'я Шівон попросила колег на день народження подарувати їй торт із зображенням своєї улюбленої співачки Мераї Кері. А у подарунок вона отримала торт з портретом вченої і першої в історії лауреатки Нобелівської премії з фізики Марії Кюрі.

"Моя двоюрідна сестра сказала колегам, що хотіла б отримати торт у подарунок на день народження із зображенням Мераї Кері. Вони щось наплутали і подарували їй такий торт. Це Марія Кюрі, самі веселощі", - розповіла про конфуз у Twitter Гаррієт Алайд Лай.

Повідомлення родички дівчини, яка отримала несподіваний подарунок, поширили у Twitter 40 тисяч разів.

Пропустити Twitter допис , автор: @harrietalida My cousin in England told her colleagues she wanted a Mariah Carey birthday cake. They misunderstood, and is the cake they made her instead. It’s Marie Curie, looking very festive. pic.twitter.com/LMHJnMATqD — Harriet Alida Lye (@harrietalida) 14 червня 2019 р.

Плутанина розвеселила користувачів Twitter.

"Якщо чесно, я не думаю, що вони наплутали. Це значно крутіше ніж Мерая Кері", - написав один з користувачів.

Ще один пожартував про радіоактивність торта: "У тебе можуть розвинутися надздібності".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мераю Кері переплутали з першою в історії лауреаткою Нобелівської премії

Марія Склодовська-Кюрі була унікальною людиною. Вчена і експериментаторка, вона стала не тільки першою у світі лауреаткою Нобелівської премії з фізики у 1903 році і першою професоркою Паризького університету, а й першою в історії дворазовою лауреаткою Нобелівської премії.

Другу "нобелівку" - з хімії - Марія Кюрі отримала через вісім років після першої. Вона відкрила хімічні елементи радій і полоній, стала автором терміну "радіоактивність".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марія Кюрі у своїй першій лабораторії у Парижі, 1896 рік

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марія Кюрі стала першою професоркою Паризького університету, а на її лекції приходили найкращі науковці Франції

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