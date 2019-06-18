Копирайт изображения Elijah Daniel Image caption YouTube-блогер Іллая Деніел вітає вас у Пеклі геїв

Ласкаво просимо до Пекла геїв, штат Мічиган. Маленького американського містечка, яке отримає нового власника і нове ім'я.

25-річний YouTube-блогер Іллая Деніел викликав бурхливу реакцію у соцмережах цього тижня після того, як оголосив, що купує маленьке американське містечко Пекло (Hell) і перейменовує його на час "Місяця прайдів".

"Місяць прайдів" проводять у світі на відзначення спільноти ЛГБТК+ рядом подій і парадів, які щорічно проводяться протягом червня.

Перейменування міста на Пекло геїв (Gay Hell) є протестом проти заборони президента США Дональда Трампа американським посольствам вивішувати прапор веселки, який є символом ЛГБТК+ спільноти, пояснив пан Деніел BBC News.

Відомий своїми витівками, пан Деніел сказав, що його остання акція має на меті "обманом" змусити його молоду аудиторію, в основному від 15 до 24 років, звернути увагу на політику.

"Ідея полягає в тому, що вони натискають мій твіт, а потім бачать новини, щодо яких він написаний. Це спосіб, яким я зацікавлюю свою аудиторію", - пояснив він.

Пропустити Twitter допис , автор: @elijahdaniel ahead of pride month Trump’s administration put a ban on embassy’s flying pride flags.



so as of today, I am now the owner of Hell, Michigan. I bought the whole town.



And my first act as owner, I have renamed my town to Gay Hell, MI.



The only flags allowed to fly are pride. pic.twitter.com/AKOcZm2Jvm — elijah daniel (@elijahdaniel) 17 червня 2019 р.

За президентства Барака Обами американським посольствам дозволяли вивішувати прапор ЛГБТК+, але Білий дім зараз заборонив цю практику.

Віце-президент Майк Пенс, євангельський християнин, який виступає проти одностатевих шлюбів, захищав заборону як "правильне рішення".

Пан Деніел спочатку пообіцяв, що в Пеклі геїв майорітимуть виключно веселкові прапори, аж поки він не зрозуміє, що це незаконно забороняти жителям вивішувати американський прапор.

Пекло, яке розташоване приблизно в 60 милях від Детройта, перетворилося на туристичне місце, завдяки його незвичайній назві.

У місті можна придбати право побути один день мером, там є й весільна каплиця для пар, які хочуть "одружитися в Пеклі", відвідувачі також мають можливість відвідати місцевий бар "Пекельна безодня" та салун "Пекло".

У 2017 році Іллая Деніел привернув увагу ЗМІ, коли став мером Пекла й оголосив, що вижене з нього усіх гетеросексуалів.

Сам чоловік виріс неподалік цього містечка в "дуже релігійній сім'ї" і каже, що багато хто серйозно сприймав назву міста.

Основна ознака витівок блогера - "перебільшення та веселість". Він каже, що хоче своєю акцією звернутися до дітей, які ростуть, як і він, що "це нормально бути геєм".

Копирайт изображения Elijah Daniel Image caption YouTube-блогер і комік Іллая Деніел у процесі купівлі міста в його нинішнього власника

Він прагне щороку робити щось, на відзначення ЛГБТК+ спільноти, в тому числі у 2017 році, коли він переписав Біблію, "аби зробити її гейською", змінивши перше речення на "спочатку Ріанна створила небеса і землю".

Він каже, що він піклується про Пекло, яке він хоче, "аби працювало цілий рік", а не тільки на "Місяць прайдів".

Власник Пекла уже певний час намагався його продати, але, за словами пана Деніела, чоловік хоче "передати його комусь, хто буде продовжувати традиції" містечка.

Власник запросив за місто близько одного мільйона доларів, і пан Деніел каже, що незабаром завершить оформлення покупки — з цього моменту нова назва Пекла стане постійною.

Пропустити Twitter допис 2, автор: @elijahdaniel Gay Hell, Mi has everything. A library, a place to lock your love in Gay Hell, and even a WEDDING CHAPEL TO GET GAY MARRIED IN HELL! pic.twitter.com/mt2RzgraEx — elijah daniel (@elijahdaniel) 17 червня 2019 р.

Багато хто в соціальних мережах підтримав вчинок Деніела, і він каже, що шанувальники "у захваті".

Його повідомленням у Twitter про зміну назви міста поділились майже 50 тисяч людей, а лайкнули майже 200 тисяч разів.

Але консервативний радіо- та телеведучий Джо Пегс звинуватив пана Деніела в "ненависті до американського прапора".

Пропустити Twitter допис , автор: @JoeTalkShow a ban? ummm.. no. They simply said the American Embassy should fly the flag of our country. Why are you anti-American Flag? Why are you so filled with hate? Stop hating the flag. Disgusting. — Joe Pags Pagliarulo (@JoeTalkShow) 17 червня 2019 р.

Сам пан Деніел підтвердив, що отримав повідомлення з погрозами в Twitter, "але нічого незвичайного".

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