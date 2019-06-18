Меркель "почувається добре" після того, як її трясло на зустрічі із Зеленським

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Ангела Меркель під час церемонії зустрічі президента України Володимира Зеленського

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель сказала, що почуває себе нормально, після того, як її трусило, коли вона зустрічала президента України спекотного вівторка у Берліні.

Коли військовий оркестр грав гімни двох країн під час зустрічі пані Меркель та президента України Володимира Зеленського, було помітно, що 64-річну канцлерку трусить, попри намагання опанувати себе.

Температура в німецькій столиці вдень наближалася до 30C.

Пізніше пані Меркель сказала, що вона була зневоднена.

"Я випила щонайменше три склянки води, і тому мені вже добре", - сказала вона.

Канцлерка відповіла на запитання про її самопочуття під час спільної прес-конференції з президентом Зеленським.

Водночас пан Зеленський сказав, що в разі необхідності був готовий прийти на допомогу.

"Я стояв поруч з нею. Повірте мені — вона була в безпеці", - сказав він.

Ангела Меркель є одним з найвпливовіших політиків Європейського Союзу, і її навіть інколи називають "королевою Німеччини" і "імператрицею Європи".

Вона оголосила, що піде у відставку зі своєї посади у 2021 році, коли завершиться її вже четвертий термін.

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