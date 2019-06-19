Студент поспішав на іспит, спізнився на автобус, потрапив у ДТП. Його підкинула поліція

Копирайт изображения National Police of Tarn/Facebook Image caption Поліцейські сказали, що побажали студенту "всього успіху, на який він заслуговує"

Французького студента, який розбив машину свого батька, поспішаючи на іспит, до старшої школи підвезла поліція.

18-річний Лоік відчайдушно намагався встигнути на екзамен після того, як пропустив автобус, і тому взяв батькову машину.

Хлопець втратив контроль над машиною на повороті й вдарився об обмежувальні стовпчики на протилежній стороні дороги.

Після перевірки його стану поліція маленького містечка Альбі встигла доставити хлопця до навчального закладу за декілька хвилин до початку іспиту.

Офіцери з місцевого відділку в Альбі, що на північ від Тулузи, повідомили в Facebook, що приїхали на місце ДТП і знайшли Лоіка "неушкодженим".

Дихання студента перевірили на вміст алкоголю. Хлопець успішно пройшов тест.

У повідомленні правоохоронці розповідають, що підліток пояснив, що хоче скласти іспит, і вони погодилися, що пропустити іспит, який потрібний для успішного закінчення старшої школи у Франції, буде "невдачею".

Лише за 10 хвилин вони завершили всі формальності щодо автівки батька хлопця та запропонували йому сісти в поліцейську машину.

Підліток прибув до навчального закладу за дві хвилини до початку іспиту, шокувавши своїх товаришів поліцейським супроводом.

Поліція Альбі сказала, що її співробітники побажали студенту "всього успіху, на який він заслуговує".

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