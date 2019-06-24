У США ведмідь заліз до будинку й влігся спати у шафі

Копирайт изображения Missoula County Sheriff's Office Image caption Поліція опублікувала фото ведмедя в гардеробі

У штаті Монтана чорний ведмідь заліз до будинку, замкнув себе в одній з кімнат, влаштував розгардіяш, після чого мирно влігся спати у шафі.

Правоохоронці, яких викликали на місце події у містечко Батлер-Крік, розповіли, що великий ссавець просто позіхнув, коли офіцери постукали у вікно, аби розбудити його.

Врешті-решт у тварину вистрілили дротиком зі снодійним і так змогли безпечно винести з дому.

Поліція попросила жителів міста замикати двері своїх будинків, оскільки ведмідь, як повідомляється, перед тим як потрапити до цього будинку спробував відкрити двері двох інших будинків у цьому ж районі, але вони виявились замкненими.

Ведмідь якось зміг проникнути до пральні в будинку, а потім зачинив двері зсередини.

Він поламав частину меблів у кімнаті, після чого, очевидно, відчувши втому заліз у гардероб, аби подрімати.

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