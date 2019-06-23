У Берліні через чоловіка, який відливав з мосту, декілька людей отримали травми голови
Чоловік, який відливав з мосту в Берліні, призвів до травмування групи людей, повідомляє пожежне управління Берліну.
Невідомий чоловік у п'ятницю ввечері помочився з мосту Яновіц прямо на туристичний човен.
Декілька людей на борту човна підстрибнули з подиву, вдарившись головами об низ мосту, який проходить дуже близько до поверхні води.
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Чотирьох людей відвезли до лікарні каретами швидкої допомоги з ранами голови.
Наразі невідомо, чи чоловіка оштрафували або арештували за його витівку.
Дії чоловіка піддавали критиці у соціальних мережах.
Одна людина писала в Twitter: "Тварини в зоопарку поводяться краще".
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