У Берліні через чоловіка, який відливав з мосту, декілька людей отримали травми голови

Копирайт изображения Google Maps Image caption Чоловік мочився з мосту Яновіц на туристичний човен

Чоловік, який відливав з мосту в Берліні, призвів до травмування групи людей, повідомляє пожежне управління Берліну.

Невідомий чоловік у п'ятницю ввечері помочився з мосту Яновіц прямо на туристичний човен.

Декілька людей на борту човна підстрибнули з подиву, вдарившись головами об низ мосту, який проходить дуже близько до поверхні води.

Чотирьох людей відвезли до лікарні каретами швидкої допомоги з ранами голови.

Наразі невідомо, чи чоловіка оштрафували або арештували за його витівку.

Дії чоловіка піддавали критиці у соціальних мережах.

Одна людина писала в Twitter: "Тварини в зоопарку поводяться краще".

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