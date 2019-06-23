Копирайт изображения Reuters Image caption Бельгійський монах-траппіст Ману Ван Хекке відповідатиме за продажі пива свого абатства онлайн

Бельгійські ченці, які варять одні з найбажаніших у світі сортів пива, запускають веб-сайт, аби запобігти розповсюдженню їхнього продукту несанкціонованими продавцями.

Абатство Святого Сикста в Вествлетерені, Фландрія, є одним із 14 офіційних виробників пива траппістів у світі.

В абатстві покупці можуть придбати ящик пива Westvleteren за 45 євро, або приблизно 1,80 євро за пляшку.

Як правило, ченці просять клієнтів не перепродавати свою продукцію третім особам.

Продажі абатства традиційно обмежувалися приватними клієнтами, які замовляють продукт телефоном. Кожен клієнт може придбати не більше двох ящиків пива.

Але спекулянти ігнорують "етичні цінності" монахів, продаючи пиво іншим людям. Саме змушує самих ченців відкривати продаж своєї продукції через інтернет, аби послабити попит на чорному ринку.

Копирайт изображения Reuters Image caption Брат Годфрід, бельгійський монах-траппіст в абатстві Святого Сикста, дивиться на пляшки пива Westvleteren

Монахи були розчаровані, коли в минулому році побачили своє пиво в одному з нідерландських супермаркетів, де його продавали за завищеною ціною.

Супермаркет зібрав 7,2 тисячі пляшок популярного пива з абатства, продаючи їх приблизно за 9 євро за пляшку.

"Це дійсно відкрило нам очі. Це було своєрідним пробудженням щодо того, що проблема була настільки серйозною, що компанія змогла придбати такі обсяги. Це дійсно викликало у нас занепокоєння", - сказав один із ченців брат Годфрід.

Ціни в Брюсселі та інших місцях можуть бути набагато вищими, що показує високий попит на пиво, яке експерти називають найкращим у світі.

У Дубаї за одну пляшку такого пива просили 300 доларів, сказали монахи агентству Reuters.

Монахи-траппісти не отримують прибутку від продажу свого пива. Вони виробляють лише стільки напою, скільки їм потрібно для покриття своїх щорічних витрат.

Тепер абатство вводить систему онлайн-бронювання продукції, аби краще відстежувати дотримання ліміту у два ящики на людину на 60 днів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Келих бельгійського пива Trappist Westvleteren можна побачити в абатстві Святого Сикста у Бельгії

Відповідно до нової системи, яка запрацювала з четверга, покупці повинні зареєструватися на сайті, надавши свої персональні дані, наприклад, адресу та номерний знак автомобіля.

Пріоритет буде надаватися тим, хто довше чекав з моменту їхньої останньої покупки.

Брат Ману Ван Хекке, настоятель абатства Святого Сикста, сподівається, що нова система продажів відповідатиме "потребам багатьох ентузіастів Westvleteren".

"Ми довго і наполегливо думали про гарну і дружню до клієнтів альтернативу. Продаж пива в абатстві залишатиметься орієнтованим виключно на приватних клієнтів", - додав він.

Міжнародна асоціація траппістів об'єднує 14 монастирів цього ордену (більшість у Бельгії). Тільки ці монастирі мають право варити пиво під торговою маркою траппістів.

При цьому пиво повинні варити у монастирі або під наглядом монастиря і його не мають продавати з метою отримання прибутку.

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