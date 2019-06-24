Учасників неонацистського фестивалю залишили без пива

Копирайт изображения zdf Image caption Деякі фани носять футболки із символікою, що нагадує нацистську

Пиво і стройові пісні цілком могли сприяти приходу Адольфа Гітлера до влади, а от сучасні неонацисти на німецькому рок-фестивалі цими вихідними зіткнулися із забороною алкоголю.

Така заборона стала новим інструментом боротьби із неонацистським впливом.

Близько 2 000 місцевих жителів у східному місті Остріц також виступили проти крайньоправих.

Поліція вилучила 4 200 літрів пива в Остріці у п'ятницю, а потім іще 200 літрів - у суботу.

Місцеві жителі також купили понад 200 ящиків пива у міських супермаркетах.

Вони підозрювали, що фанати, які збираються на фестиваль "Щит і меч" (Shield and Sword, SS), знаючи про заборону алкоголю, яку наклав дрезденський суд, попрямують до супермаркетів.

Громадський активіст з Остріца, Георг Салдітт, повідомив популярному щоденному німецькому виданню Bild: "План розробили за тиждень наперед. Ми хотіли змусити нацистів "просохнути". Ми подумали, що оскільки вводять заборону на алкоголь, ми спустошимо полиці у Penny (супермаркеті. - Ред.)".

Копирайт изображения zdf Image caption Місцеві жителі скуповували пиво у супермаркетах, аби воно не дісталося неонацистам

Місто Остріц, розташоване неподалік від польського кордону, вже було відоме діяльністю крайньо правих активістів - і саме такої репутації місцеві жителі вирішили позбутися цими вихідними.

Німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомляє, що цьогоріч фестиваль відвідали 500-600 фанів - порівняно з 1 200 минулого рору.

Порядок на фестивалі запезпечували 1 400 поліцейських, сотні з яких прибули з інших частин Німеччини. Регіональна поліція Саксонії повідомила, що операція пройшла успішно, і було лише кілька незначних інцидентів.

Поліція викладала у Twitter фотографії вилученого алкоголю.

Місцева жителька пояснила телеканалу ZDF, чому вони не бажають бачити у себе неонацистів: "Для нас важливо надіслати сигнал з Остріца, що тут є люди, які такого не терпітимуть, які кажуть: "У нас тут інші цінності, ми показуємо інший приклад - на противагу іміджу крайньоправого концерту, що домінує в засобах масової інформації".

Дрезденський суд пояснив свою заборону на алкоголь на фестивалі тим, що "подія має явно войовничий і агресивний характер", і існує ризик того, що алкоголь може підвищити вірогідність насильства.

У серпні минулого року відбулися великі демонстрації крайноправих у німецькому місті Хемніц.

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