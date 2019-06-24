У Орегоні поліція оголосила в розшук місцевих сенаторів. Чому?

Копирайт изображения AFP Image caption Губернаторка штату доручила місцевій поліції знайти відсутніх на засіданні сенаторів

Одинадцять сенаторів-республіканців зі штату Орегон переховуються від місцевої влади.

Вони вийшли з будівлі місцевого Капітолію в четвер і поліції штату наказали їх спіймати.

Ця дивна серія подій розгорнулася на тлі глибокого розладу між конкуруючими партіями штату.

Демократи Орегону, які мають більшість у сенаті штату, хочуть прийняти важливі законопроєкти щодо протидії зміні клімату.

Місцеві республіканці ж вирішили втекти із засідання, аби завадити, оскільки без їхньої участі на засіданні не буде достатньо обранців для кворуму.

Напередодні вихідних місцевий парламент довелося взагалі закрити через погрози з боку місцевих нерегулярних озброєних формувань громадян.

Чому політики втекли?

Демократи Орегону намагаються стати другим штатом у США, який прийме амбітний план боротьби зі змінами клімату.

Законопроєкт встановить загальні обмеження викидів вуглецю в штаті, при цьому дозволи для промисловості на здійснення викидів продаватимуть на спеціальних аукціонах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Демократи Орегону хочуть схвалити законопроєкти для боротьби зі зміною клімату

План спрямований на заохочення бізнесу до переходу на зелені технології, з метою скорочення до 2050 року викидів на 80% у порівнянні з рівнем 1990 року.

Очікується, що після схвалення документу ціни на бензин і дизель зростуть.

Республіканці кажуть, що ці зміни будуть непропорційно негативно впливати на жителів сільських регіонів штату Орегон, які займаються фермерством та лісозаготівлею. Вони стверджують, що законопроєкт необхідно винести на референдум, аби "кожен орегонець мав голос".

Демократи мають 18 з 30 місць у сенаті штату, але 20 сенаторів мають бути присутніми для проведення голосування.

У четвер, 11 республіканців не прийшли на засідання після того, як переговори з демократами провалились.

Губернаторка від демократів Кейт Браун тоді уповноважила поліцію штату спіймати сенаторів та доставити до зали засідань.

"Абсолютно неприйнятно, що республіканці Сенату повертаються спиною до своїх виборців, яких вони зобов'язані представляти тут, у цій будівлі", - сказала вона в заяві.

"Вони повинні повернутися і виконувати роботу, на яку їх обрали".

Республіканці опублікували заяву, в якій пояснили причини своєї втечі.

"Орегонці заслуговують на краще. Настав час для партії більшості врахувати інтереси усіх орегонців, а не лише тих, які живуть у Портленді", - заявив лідер республіканців штату Герман Баершигер-молодший.

Де сенатори зараз?

За чутками, політики втекли до сусіднього штату Айдахо, де поліція Орегону не має права шукати їх.

Один із сенаторів-республіканців Браян Бокіст заявив місцевій газеті, що поліція повинна "приїжджати важко озброєною", якщо вони планують заарештувати його.

"Я не збираюся бути політичним в'язнем у штаті Орегон", - сказав він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Парламент Орегону не може функціонувати без сенаторів-республіканців

Його коментарі засудили місцеві демократи, які заявили, що "такі загрози є неприйнятними".

Сенаторам наказали платити по 500 доларів за кожний день прогулу.

Водночас в інтернеті запустили збір коштів, аби покрити цей штраф. Активісти вже зібрали майже 38 тисяч доларів.

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