Ремонт будинку Гаррі та Меган обійшовся британцям у $3 млн

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Будинок, у якому живуть герцог та герцогиня Сассекські Гаррі й Меган відремонтували за 2,4 мільйона фунтів (більш як три мільйонів доларів) з грошей платників податків, свідчать звіти королівської родини.

Маєтність Фрогмор у Віндзорі створили як єдине майно у складі п'яти окремих будинків спеціально для принца Гаррі й Меган.

Нерухомість розташована на території однойменної королівської резиденції, де принц Гаррі і Меган у травні 2018 року влаштували прийом з нагоди весілля.

Будівлю XIX-го століття надала подружжю королева, оплативши його ремонт коштом Суверенного фонду.

У будинку замінили дерев'яні перекриття, а також оновили систему опалення, відремонтували електричну підстанцію, та встановили газові й водопровідні комунікації.

Реконструкція тривала близько півроку, хоча деякі елементи досі не завершили, наприклад, будинки ще не пофарбували.

Пара, яка переїхала з Кенсінгтонського палацу у квітні перед народженням свого сина Арчі, заплатила тільки за арматуру.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Герцог та герцогиня Сассекські Гаррі й Меган переїхали до маєтку у квітні

Фінансування королівської родини відбувається через Суверенний фонд який формується з частини прибутків від королівської нерухомості.

Суверенний фонд королеви від Скарбниці склав 82 мільйони фунтів у 2018—19 роках, при цьому 33 мільйони фунтів передбачено на утримання майна.

За винятком грошей, перерахованих у резерви для майбутніх будівельних робіт у Букінгемському палаці, офіційні витрати королеви минулого року склали 67 мільйонів фунтів, що на 41% більше, ніж за рік до цього.

Комерційна нерухомість королівської родини минулого року принесла 343,5 мільйона фунтів Скарбниці у 2018-19 роках, що на 4,3% більше, ніж за рік до того.

"Ядро" Суверенного фонду королівської родини складається з 15% прибутку від королівської нерухомості.

З 2017 року відсоток, який перераховують до Суверенного фонду, збільшили до 25%, проте лише на 10-річний період. Це зробили, аби мати можливість покрити витрати на реконструкцію Букінгемського палацу у розмірі 369 мільйонів фунтів.

Принц Уельський Чарльз платить за виконання державних функцій принцу Гаррі і Меган, а також покриває частину їхніх особистих витрат коштом доходів від титулу герцога Корнуолла.

Видатки в рік, коли Меган офіційно приєдналася до королівської родини, склали понад п'ять мільйонів фунтів, що на 1,8% більше, ніж у 2017-18 роках.

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