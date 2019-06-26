Копирайт изображения AFP Image caption Електронна сигарета найпопулярнішого у США виробника - компанії Juul

Сан-Франциско стало першим американським містом, яке заборонило продаж електронних сигарет, поки їхній вплив на здоров'я не стане зрозумілішим.

Як передає кореспондент BBC News Расселл Готтен, у вівторок влада міста проголосувала за заборону магазинам продавати ці пристрої, а онлайн магазинам здійснювати доставляти електронні сигарети за міськими адресами.

Сан-Франциско — рідне місто компанії Juul Labs, найпопулярнішого виробника електронних сигарет у США.

У компанії вже заявили, що це рішення змусить курців повернутися до звичайних сигарет і "створить успішний чорний ринок".

Міська голова Сан-Франциско, Лондон Брід, має 10 днів, аби вирішити, чи підписувати рішення, але вона вже заявила, що планує це зробити.

Місцевий закон почне діяти через сім місяців з дати підписання, хоча його можуть й оскаржити у суді.

Противники вейпінгу кажуть, що компанії-виробники свідомо націлюються на молоду аудиторію, пропонуючи ароматизовані продукти.

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Критики стверджують, що необхідно провести більше наукових досліджень впливу електронних сигарет на здоров'я людини. Вони також вважають, що вейпінг може спонукати молодь переходити на звичайні сигарети у майбутньому.

Раніше цього року Управління з контролю за продуктами й лікарськими засобами США (FDA) рекомендувало компаніям-виробникам до 2021 року подати заявку на оцінку впливу своїх товарів.

Міський прокурор Сан-Франциско, Денніс Еррера, який виступав за заборону, похвалив цей крок і сказав, що він необхідний через те, що він назвав "зреченням від відповідальності" з боку FDA у питанні регулювання електронних сигарет.

Смерть від тютюну

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США, кількість американських підлітків, які визнали, що вживають нікотинові продукти, зросла минулого року приблизно на 36%, що пояснюється зростанням використання електронних сигарет.

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Згідно з федеральним законом, мінімальний вік для купівлі тютюнових виробів становить 18 років, хоча в Каліфорнії та ряді інших штатів він становить 21 рік.

Раніше Juul заявила, що підтримує скорочення використання електронних сигарет серед молоді, але лише у поєднанні з жорсткішими заходами, аби обмежити їхній доступ до звичайних сигарет.

Компактний пристрій компанії для куріння, який лише трохи довший за флешку займає близько 70% американського ринку вейпів.

Представник Juul Тед Квонг сказав: "Ця повна заборона призведе до того, що колишні дорослі курці, які успішно перейшли на вейп-продукти, повернуться до смертельно небезпечних сигарет, поточні ж дорослі курці взагалі не матимуть можливості для такого переходу. Також це створить успішний чорний ринок замість того, аби вирішувати реальні причини доступу неповнолітніх до тютюнових виробів".

За його словами, закон не вплине на традиційні тютюнові вироби, "попри те, що вони щороку вбивають 40 тисяч каліфорнійців".

Juul, 35% акцій якого володіє виробник сигарет Marlboro компанія Altria Group, вже вилучив з продажу популярні аромати для своїх електронних сигарет, такі як манго й огірок, а також закрив свої сторінки у соціальних мережах, як Instagram і Facebook, в рамках боротьби з курінням серед молоді.

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