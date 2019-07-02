У лондонський двір з неба впало тіло і ледь не вбило господаря

Копирайт изображения PUBLIC DOMAIN Image caption Вважається, що чоловік випав з відсіку шасі літака Кенійських авіаліній що летів з Найробі

До мешканця лондонського району Клепем, який загоряв у власному садку, прилетіло тіло, що випало з літака.

Інцидент стався близько четвертої години дня в неділю, 30 червня.

Як повідомила поліція, тіло ймовірно впало з відсіку шасі літака авіакомпанії Kenya Airways під час посадки у лондонському аеропорту Хітроу.

Один з місцевих жителів розповів, що почув звук удару і подивився з вікна. Тоді він і побачив тіло і "бризки крові на стінах" внутрішнього двору.

За його словами, тіло впало за метр від чоловіка, який приймав сонячні ванни.

"Я вийшов надвір і побачив сусіда, який був у шоці", - розповів місцевий мешканець, який просив не називати його ім'я.

Поліція встановлює особу загиблого.

Копирайт изображения PA MEDIA Image caption Тіло знайшли в саду лондонського района Клепем

У Скотленд-Ярді припускають, що тіло належало безбілетному пасажиру. Він узяв із собою воду та їжу, яку згодом виявили у відсіку шасі, де ховався чоловік.

Як повідомив представник авіакомпанії Kenya Airways, переліт з Найробі в Лондон триває майже 9 годин.

Авіакомпанія співпрацює з владою в Найробі та Лондоні для проведення розслідування.

Спроби здійснити переліт без квитків у відсіку шасі здійснювалися неодноразово.

Але навіть у випадках, коли вдається долетіти до місця призначення, організм людини страждає від важких наслідків через переохолодження та нестачу кисню.

У червні 2015 року тіло чоловіка знайшли на даху будівлі в лондонському районі Ричмонд. Чоловік впав з відсіку шасі літака, що летів з Йоганнесбурга.

Іншого чоловіка, який перебував у критичному стані, виявили в аеропорту. Вони намагалися потрапити до Британії літаком British Airways.

У серпні 2012 року тіло чоловіка виявили всередині відсіку шасі літака, що прилетів в аеропорт Хітроу з Кейптауна.

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