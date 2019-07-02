У лондонський двір з неба впало тіло і ледь не вбило господаря
До мешканця лондонського району Клепем, який загоряв у власному садку, прилетіло тіло, що випало з літака.
Інцидент стався близько четвертої години дня в неділю, 30 червня.
Як повідомила поліція, тіло ймовірно впало з відсіку шасі літака авіакомпанії Kenya Airways під час посадки у лондонському аеропорту Хітроу.
- У літаку, що супроводжував президента Бразилії на саміт G20, знайшли 39 кг кокаїну
- Пасажир Ryanair вирішив вийти з літака через крило
Один з місцевих жителів розповів, що почув звук удару і подивився з вікна. Тоді він і побачив тіло і "бризки крові на стінах" внутрішнього двору.
За його словами, тіло впало за метр від чоловіка, який приймав сонячні ванни.
"Я вийшов надвір і побачив сусіда, який був у шоці", - розповів місцевий мешканець, який просив не називати його ім'я.
Поліція встановлює особу загиблого.
У Скотленд-Ярді припускають, що тіло належало безбілетному пасажиру. Він узяв із собою воду та їжу, яку згодом виявили у відсіку шасі, де ховався чоловік.
Як повідомив представник авіакомпанії Kenya Airways, переліт з Найробі в Лондон триває майже 9 годин.
Авіакомпанія співпрацює з владою в Найробі та Лондоні для проведення розслідування.
Спроби здійснити переліт без квитків у відсіку шасі здійснювалися неодноразово.
Але навіть у випадках, коли вдається долетіти до місця призначення, організм людини страждає від важких наслідків через переохолодження та нестачу кисню.
У червні 2015 року тіло чоловіка знайшли на даху будівлі в лондонському районі Ричмонд. Чоловік впав з відсіку шасі літака, що летів з Йоганнесбурга.
Іншого чоловіка, який перебував у критичному стані, виявили в аеропорту. Вони намагалися потрапити до Британії літаком British Airways.
У серпні 2012 року тіло чоловіка виявили всередині відсіку шасі літака, що прилетів в аеропорт Хітроу з Кейптауна.
Хочете отримувати цікаві новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!