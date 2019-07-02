Куплена за безцінь шахова фігурка виявилася вартою мільйона

Копирайт изображения Sotheby's Image caption Шахову фігуру придбав антиквар з Единбурга за п'ять фунтів у 1964 році

Середньовічна шахова фігура, яку зберігали у шухляді будинку в Единбурзі, може вартувати один мільйон доларів.

Її власники не мали уявлення про те, що предмет є одним з давно загублених шахових фігур острова Льюїс.

Шаховий набір знайшли закопаним у піщаній дюні на острові Льюїс у 1831 році, проте те, де ще п'ять фігурок залишилося загадкою.

Дідусь родини з Единбурга, який торгував антикваріатом, купив шахову фігурку за 5 фунтів у 1964 році.

Він не мав і гадки про важливість 8,8-сантиметрового виробу, зробленого з моржевої кістки, й залишив його у спадок своїй родині.

Вони піклувалися про фігурку 55 років, не усвідомлюючи її реальної цінності, перш ніж віднести в аукціонний будинок Sotheby's у Лондоні, де її мають незабаром виставити на аукціон.

Копирайт изображения Sotheby's Image caption Вважається, що фігури зроблені в Скандинавії, можливо, в Норвегії

Шахи з острова Льюїс є одними з найбільших скарбів Британського музею та Національного музею Шотландії в Единбурзі.

Зроблені в Скандинавії, можливо, Норвегії, вони розглядаються як "важливий символ європейської цивілізації".

Експерт Sotheby's Олександр Кадер, який оглянув фігуру на прохання сім'ї, сказав, що у нього "щелепа впала", коли він зрозумів, що лежить перед ним.

Попри незнання її значення, сім'я дуже дорожила шаховою фігурою кінця ХІІ - початку ХІІІ століття.

Покійна мати нинішнього власника вірила у її "майже магічні властивості".

Копирайт изображения Sotheby's Image caption Шахова фігура була під опікою сім'ї з Единбурга з 1960-х років

У набір шах з острова Льюїс входять сидячі королі й королеви, єпископи, лицарі, тури та пішаки.

Близько 82 фігур зараз містяться в Британському музеї, ще 11 - у Національному музеї Шотландії. Крім шахових фігур, до скарбу входили 14 ігрових фішок та пряжка.

Відтоді, як скарб знайшли у 1831 році, у наборі не вистачало одного лицаря і чотирьох тур.

Нещодавно знайдена фігура — це тура, людина з шоломом, щитом і мечем.

Знахідка цього скарбу оповита таємницею. Дехто розповідає, що його відкопала худоба, що паслася неподалік дюн.

Вважається, що предмети закопали незабаром після того, як виготовили, можливо, це зробив купець, який прагнув уникнути податків після того, як зазнав аварії на кораблі. Так набір шахів і залишився під землею протягом 500 років.

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