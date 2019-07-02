"Серце розривається": фотограф зняв, як птах годує пташеня недопалком

Копирайт изображения Karen Mason

Фотограф дикої природи зробила кадр, на якому чорний водоріз годує своє пташеня сигаретним недопалком на пляжі у Флориді, США.

У пості в мережі "Фейсбук" Карен Мейсон написала, що вона напрапила на цю пару на пляжі Сент-Піт минулого місяця.

Вона закликала: "Якщо ви палите, будь ласка, не залишайте недопалки".

У Британському Королівському товаристві захисту птахів (RSPB) назвали знімок таким, від якого "розривається серце", і заявили, що природа намагається пристосуватися до засмічення, яке чинять люди.

Пані Мейсон зробила ще один кадр, на якому пташеня несе недопалок у дзьобі:

Копирайт изображения Karen Mason

Птахи можуть плутати недопалки з їжею і годувати ними своїх пташенят.

У Королівському товаристві захисту птахів (RSPB) відзначають, що вони містять хімічні речовини, які не є частиною природного раціону жодних птахів, і не призначені для їжі.

"Багато птахів цікавляться речами, які ми випадково відкидаємо, і часто намагаються з'ясувати, чи є вони їстівними", - розказав речник товариства ВВС.

"На жаль, цей птах вирішив, що недопалком можна нагодувати своє пташеня", - додав він.

"Природа намагається пристосуватися до речей, які ми робимо на нашій планеті. З кожним роком ми бачимо все більше тварин, що потрапляють у пастки, отримують поранення або гинуть від речей, створених людиною. Іноді ми навіть бачимо, як сміття використовують для гніздування. - каже речник RSPB. - На жаль, багатьом людям здається, що сміття є нешкідливим, і в гіршому випадку воно призводить до того, що якесь місце виглядає неохайним. Однак ось такі розпачливі кадри показують справжній вплив сміття на дику природу".

Фільтри для сигарет зазвичай виготовляються з пластикових волокон (ацетилцелюлози) і не розкладаються протягом багатьох років.

За даними природоохоронних органів, вони є найпоширенішим сміття, що збирають на пляжах у всьому світі.

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