На італійському острові вивергається вулкан. Як це виглядає

Копирайт изображения Carmelo Saia Image caption Туристи спостерігають за виверженням з пляжу на сусідньому острові Ліпарі

Одна людина загинула внаслідок виверження вулкану на італійському острові Стромболі, що на півдні країни.

Жертва — мандрівник, у якого влучило каміння. Відомо, що від падіння каміння постраждало більше людей.

Військово-морський флот Італії перевели у стан готовності на випадок можливої необхідності евакуювати людей з острова. Острів вже покинули 70 людей.

Вулкан на острові є одним із найактивніших на планеті й перебуває у стані майже постійного виверження з 1932 року.

"На жаль, одна людина померла, є кілька поранених, але у нах легкі травми", - сказав рятувальник Калоджеро Фоті італійській телекомпанії Rai.

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Жертвою став 35-річний чоловік із Сицилії, який якраз був у поході, коли вулкан двічі вибухнув. Його товариша з Бразилії знайшли у стані зневоднення та шоку, повідомляє агентство AGI.

Копирайт изображения EPA Image caption Попіл піднімається з жерла вулкану після виверження

Місцеві пожежники борються з полум'ям на острові.

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"Ми бачили вибух з готелю. Був гучний гуркіт", - сказала Міхела Фаворито, яка працює в готелі на острові.

"Ми заплющили вуха і після цього над нами пронеслася хмара попелу. Усе небо було заповнене попелом, досить великою хмарою", - сказала вона.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Стовпи диму піднімаються у повітря після виверження вулкана на італійському острові Стромболі.

Британська туристка Фіона Картер, яка відпочивала на острові Панарея, що приблизно у 27 милях від Стромболі, почула виверження.

"Ми обернулися і побачили хмару у формі гриба, що сунула з боку Стромболі. Всі були шоковані. Тоді червона гаряча лава почала збігати по горі до маленького селища Гіностра", - сказала вона.

Копирайт изображения AFP Image caption Вид на вулкан з сусіднього острова Панарея

Відпочивальники, як повідомлялося, побігли у море після того, як побачили попіл, що піднімається з вулкана. Острів є популярним місцем для відпочинку багатих і знаменитих.

Стромболі відомий як "Маяк Середземномор'я" і має населення близько 500 людей. Останнє велике виверження сталося тут у 2002 році, коли вибух зруйнував місцеві будівлі й пристані, поранивши шістьох.

Image caption Стромболі розташований на південному заході Італії

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