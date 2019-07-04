"Горіло, палало". У США згорів склад з 45 тисячами бочок віскі

Копирайт изображения Facebook/WoodfordCountyKY

У США сталася пожежа на складі відомого виробника бурбону Jim Beam у штаті Кентуккі. У пожежі ніхто не постраждав. На жаль для поціновувачів напою, у вогні без останку згоріло понад 45 тисяч бочок віскі.

За словами представника компанії, найімовірніша причина пожежі — удар блискавки, проте офіційна причина ще не встановлена, повідомляє New York Times.

Пожежа почалася в ніч на середу на складі компанії в окрузі Вудфорд у штаті Кентуккі, а потушити його змогли лише близько опівдня середи.

Керівник рятувальників округу Дрю Чендлер заявив, що полум'я від пожежі створило такий жар, від якого плавились фари на пожежних автомобілях, повідомляє ABC.

Повідомляється, що усього згоріло близько дев'яти мільйонів літрів віскі.

Копирайт изображения Facebook/WoodfordCountyKY

Речниця компанії зазначила, що на складі зберігалося "молоде віскі".

"Враховуючи вік втраченого віскі, пожежа не вплине на доступність Jim Beam для споживачів", - сказала вона.

Bloomberg оцінив вартість втраченого напою у 300 мільйонів доларів.

Копирайт изображения Authorities in Woodford County, Kentucky

Частина віскі потрапила до місцевої річки й влада округу побоюється його можливого негативного впливу на екологію регіону.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Jim Beam один з найпопулярніших брендів бурбону у США

Бурбон — американський різновид віскі, який традиційно виробляють у штаті Кентуккі.

Основна відмінність від європейських сортів віскі — для його виробництва використовується кукурудза, а не ячмінь. Напій також витримують у випалених дубових бочках.

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