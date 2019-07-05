У Каліфорнії стався найбільший за останні десятиліття землетрус
Найбільший за два останні десятиліття землетрус струснув Південну Каліфорнію, принісши руйнування та пожежі.
Епіцентр підземного поштовху величиною 6,4 бала знаходився неподалік міста Райджкрест, у 240 кілометрах на північний схід від Лос-Анджелеса.
Американці від пустелі Могаве й до самого узбережжя Тихого океану повідомляли, що відчули землетрус, який стався на День незалежності США.
У Райджкресті, який знаходиться на південний захід від епіцентру землетрусу, поштовхи завдали значних збитків, повідомив BBC місцевий професор геофізики Джон Рундл.
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Він додав, що на щастя землетрус стався далеко від великих населених пунктів.
Лікарню округу Райджкрест евакуювали, а місцеві рятувальники зафіксували близько двох десятків викликів — від незначних травм до пожеж.
Мер Пеггі Бреден, повідомила CNN, що в місті також оголосили надзвичайний стан.
Пані Бреден сказала, що деякі люди отримали травми через предмети, що падали з будівель, землетрус також пошкодив газові труби.
"Ми звикли до землетрусів, але ми не звикли до такої їх сили", - сказала вона.
Стівен Сайкс, який живе в Райджкресті, якраз був у душі, коли його будинок почав трястись.
"Весь будинок сильно трясло, і ми обоє вибігли на вулицю. Це тривало приблизно від 10 до 15 секунд, ми були дійсно налякані", - сказав він BBC.
"Зараз ми готуємося, на випадок повторних поштовхів. Ми переставляємо предмети на підлогу і вимкнули подачу газу. Ми, ймовірно, спатимемо ззовні цієї ночі", - додав він.
Один чоловік опублікував у Twitter світлини з місцевого супермаркету.
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