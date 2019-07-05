Копирайт изображения Getty Images Image caption Епіцентр землетрусу знаходився поблизу міста Райджкрест

Найбільший за два останні десятиліття землетрус струснув Південну Каліфорнію, принісши руйнування та пожежі.

Епіцентр підземного поштовху величиною 6,4 бала знаходився неподалік міста Райджкрест, у 240 кілометрах на північний схід від Лос-Анджелеса.

Американці від пустелі Могаве й до самого узбережжя Тихого океану повідомляли, що відчули землетрус, який стався на День незалежності США.

У Райджкресті, який знаходиться на південний захід від епіцентру землетрусу, поштовхи завдали значних збитків, повідомив BBC місцевий професор геофізики Джон Рундл.

Він додав, що на щастя землетрус стався далеко від великих населених пунктів.

Лікарню округу Райджкрест евакуювали, а місцеві рятувальники зафіксували близько двох десятків викликів — від незначних травм до пожеж.

Мер Пеггі Бреден, повідомила CNN, що в місті також оголосили надзвичайний стан.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Товари у місцевих магазинах попадали з полиць

Пані Бреден сказала, що деякі люди отримали травми через предмети, що падали з будівель, землетрус також пошкодив газові труби.

"Ми звикли до землетрусів, але ми не звикли до такої їх сили", - сказала вона.

Стівен Сайкс, який живе в Райджкресті, якраз був у душі, коли його будинок почав трястись.

"Весь будинок сильно трясло, і ми обоє вибігли на вулицю. Це тривало приблизно від 10 до 15 секунд, ми були дійсно налякані", - сказав він BBC.

"Зараз ми готуємося, на випадок повторних поштовхів. Ми переставляємо предмети на підлогу і вимкнули подачу газу. Ми, ймовірно, спатимемо ззовні цієї ночі", - додав він.

Один чоловік опублікував у Twitter світлини з місцевого супермаркету.

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