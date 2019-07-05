Бюст Тутанхамона продали з аукціону за $6 млн. Єгипет вважає його краденим

Копирайт изображения Christie's Auction House Image caption Уряд Єгипту закликав скасувати аукціон

Бюст Тутанхамона, створений понад 3 000 років продали на аукціоні за шість мільйонів доларів у Великій Британії. Влада Єгипту заявляє, що він крадений.

Раніше Єгипет закликав аукціонний дім Christie's скасувати продаж реліквії, яка зображає стародавнього хлопчика-фараона Тутанхамона.

Міністерство закордонних справ країни каже, що бюст, ймовірно, викрали з єгипетського храму в 1970-х роках.

За словами Christie's, влада Єгипту раніше не висловлювала занепокоєння з приводу бюсту, попри те, що його демонстрували публічно.

28-сантиметровий виріб з коричневого кварциту походить з приватної колекції стародавнього мистецтва, частини якої Christie's продавала востаннє у 2016 році за три мільйони фунтів.

У своїй заяві Christie's повідомив: "Об'єкт не є і не був предметом розслідування". Аукціонний дім заявив, що ніколи б не торгував об'єктом, щодо легальності якого існують занепокоєння.

Christie's також опублікувала перелік власників реліквії протягом останніх 50 років. Бюст вперше придбали у німецького аристократа князя Вільгельма фон Турна в 1973—74 роках.

Аукціонний дім також повідомив, що про існування бюсту було відомо протягом досить довгого часу і його експонували багато років.

Колишній міністр старовини Єгипту Захі Хавасс повідомив агентству AFP: "Ми вважаємо, що виріб залишив межі Єгипту після 1970 року, оскільки в цей час з храму у Карнаці вкрали інші артефакти".

У 1983 році Єгипет ввів заборону на вивезення артефактів з країни.

Тутанхамон помер понад 3 000 років тому у віці 19 років. Його гробницю знайшли в 1922 році.

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