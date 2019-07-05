У Франції подали до суду на півня за шум
Півень на ім'я Моріс, чиє ранкове кукурікання набридло сусідам, опинився у центрі справжньої судової баталії у Франції.
Позивачі заявляють, що кукурікання півня призводить до шумового забруднення, від якого страждає пара пенсіонерів з будинку відпочинку на мальовничому французькому острові Олерон.
Власниця птаха, Корінн Фессо, каже, що її півень просто робить те, що й інші півні.
Ні Моріс, ні його обвинувачі не прийшли на суд у місті Рошфор на заході Франції для розгляду справи в четвер.
Проте півня, який став чимось на кшталт місцевої знаменитості, прийшли підтримати власники інших півнів, які зібралися біля будівлі суду.
Заявники, Жан-Луї Бірон і Йоелль Андріє, побудували будинок для відпочинку в селі Сен-П'єр-д'Олерон близько 15 років тому, переселившись туди після виходу на пенсію.
Одна з причин, через яку вони обрали саме цей регіон, за їхніми словами, це його спокій. Проблеми з гучним кукуріканням Моріса у них почалися у 2017 році.
Вони скаржилися пані Фессо, яка прожила на Олероні вже 35 років, це й стало початком суперечки, яка потрапила до заголовків ЗМІ.
Для пані Фессо, а також її прихильників у місцевій громаді, справа проста — півні є частиною сільського життя, і тому нерозумно вимагати, аби вони замовкли.
Чи потрібно буде щось робити з кукуріканням Моріса, тепер вирішить суд. Вердикт мають оголосити у вересні.
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