Статуя Меланії Трамп в її рідному місті обурила місцевих мешканців

  • 6 липня 2019
Статуя Меланії Трамп Копирайт изображения AFP
Image caption Скульптуру вирізали зі стовбуру дерева за допомогою бензопилки

Нова статуя Меланії Трамп, дружини президента США Дональда Трампа, з'явилася на околицях її рідного міста Севниці у Словенії.

Для її створення американський митець Бред Доуні найняв місцевого майстра Алеся Зупевця, який вирізав образ першої леді США зі стовбура дерева за допомогою бензопилки.

Результатом стала статуя Меланії Трамп у блакитному пальті, рука якої вказує на небо.

Деякі місцеві жителі назвали витвір "ганьбою" і "Смурфеттою", заявивши, що "статуя геть не схожа на Меланію".

Пан Доуні розповів агентству Reuters, що таким чином хотів розпочати дискусію щодо політичної ситуації у США.

Виставка митця проходить у столиці Словенії Любляні до кінця серпня. За повідомленнями, у брошурі галерея зазначила, що статуя може бути "просто жартом".

Серед попередніх витворів Бреда Доуні - "яєчка мудрості" та "рука-кактус".

Севниця стала популярною серед туристів з того часу, як Трампа у 2016 обрали президентом США, а Меланія, колишня мешканка цього міста, стала першою леді.

Щоб догодити туристам, місцеві мешканці пропонують низку товарів з ім'ям Меланії - від капців до тортів, а також схожі на Трампа бургери, з якого стирчить сирне "волосся".

Копирайт изображения AFP
Image caption Статуя Меланії Трамп сподобалася не всім мешканцям її рідного міста

Хоча деякі мешканці вважають, що нова скульптура - це вже занадто, 66-річна місцева мешканка Катаріна вважає, що це "хороша ідея".

"Меланія - словенська героїня, яка дісталася самої верхівки у США", - сказала вона інформагентству AFP.

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