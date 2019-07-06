Копирайт изображения AFP Image caption Скульптуру вирізали зі стовбуру дерева за допомогою бензопилки

Нова статуя Меланії Трамп, дружини президента США Дональда Трампа, з'явилася на околицях її рідного міста Севниці у Словенії.

Для її створення американський митець Бред Доуні найняв місцевого майстра Алеся Зупевця, який вирізав образ першої леді США зі стовбура дерева за допомогою бензопилки.

Результатом стала статуя Меланії Трамп у блакитному пальті, рука якої вказує на небо.

Деякі місцеві жителі назвали витвір "ганьбою" і "Смурфеттою", заявивши, що "статуя геть не схожа на Меланію".

Пан Доуні розповів агентству Reuters, що таким чином хотів розпочати дискусію щодо політичної ситуації у США.

Виставка митця проходить у столиці Словенії Любляні до кінця серпня. За повідомленнями, у брошурі галерея зазначила, що статуя може бути "просто жартом".

Серед попередніх витворів Бреда Доуні - "яєчка мудрості" та "рука-кактус".

Севниця стала популярною серед туристів з того часу, як Трампа у 2016 обрали президентом США, а Меланія, колишня мешканка цього міста, стала першою леді.

Щоб догодити туристам, місцеві мешканці пропонують низку товарів з ім'ям Меланії - від капців до тортів, а також схожі на Трампа бургери, з якого стирчить сирне "волосся".

Копирайт изображения AFP Image caption Статуя Меланії Трамп сподобалася не всім мешканцям її рідного міста

Хоча деякі мешканці вважають, що нова скульптура - це вже занадто, 66-річна місцева мешканка Катаріна вважає, що це "хороша ідея".

"Меланія - словенська героїня, яка дісталася самої верхівки у США", - сказала вона інформагентству AFP.

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