Промахнулися. Пілоти влаштували авіашоу не над тим фестивалем

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Аерогрупа Patrouille Suisse схожа на "Українських соколів", або американських "Блакитних янголів"

Швейцарська пілотажна команда виконала демонстраційний проліт не над тим містом, здивувавши людей на фестивалі співання йодлів, який проходив неподалік.

Аерогрупа Patrouille Suisse мала пролетіти над містом Лангебрук з нагоди столітнього ювілею швейцарського піонера авіації.

Але натомість команда пролетіла над сусіднім містом Мюмлісвіл, де якраз проходив 31-й північно-західний фестиваль співів йодлів.

Речник швейцарського міністерства оборони вибачився за цю помилку.

Аерогрупа — швейцарська версія британських "Червоних стріл" або ж "Українських соколів" — мала показати фігури вищого пілотажу до 100-річчя від смерті Оскара Бідера.

Бідер був першою людиною, яка пролетіла над Альпами в обох напрямках — подвиг, який він здійснив у 1913 році у віці 22 років.

Авіатор народився в Лангенбруці. Але лідер ескадри побачив намет, встановлений для фестивалю співів йодлем, приблизно у шести кілометрах на захід від міста Мюмлісвіл, та перенаправив реактивні літаки туди.

Представник швейцарських військових повідомив німецькомовній газеті Neue Zürcher Zeitung, що літаки F-5E Tiger II не оснащені технологією GPS.

Як повідомляється, учасникам фестивалю співів дуже сподобалося несподіване авіашоу.

Йодль — наспіви гірських жителів Альп в Австрії, Швейцарії та Баварії. Для такого типу співу характерні стрибки на широкі інтервали, переходи від грудного низького регістра голосу до високого фальцету. Визнаним майстром цього стилю був баварець Франц Ланг.

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