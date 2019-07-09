Опублікували відео останніх хвилин життя альпіністів, які загинули в Гімалаях

Копирайт изображения Reuters Image caption Група перед тим, як почала сходження позаминулого місяця

Індійська влада опублікувала відео, яке показує останні хвилини життя команди альпіністів, тіла яких нещодавно знайшли в Гімалаях.

На віде видно чотирьох британців, двох американців, австралійця та індійця, які повільно пробираються до вершини неназваного піка за сонячної погоди, повідомили чиновники.

Група спробувала піднятися на другий за висотою пік Індії Нанда-Деві, коли контакт з ними був втрачений 26 травня.

Тіла сімох альпіністів вдалося знайти, але британця Мартіна Морана досі вважають таким, що зник безвісти.

Відео, довжиною майже дві хвилини, опублікувала Індо-тибетська прикордонна поліція у понеділок. На ньому вісім альпіністів, зв'язані разом, сходять на гірську вершину.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Другий за висотою пік Індії, Нанда-Деві, серед Гімалайських вершин

Камеру з кадрами знайшли у снігу біля району, де в червні виявили тіла альпіністів, повідомляють ЗМІ.

За даними прес-секретаря поліції Вівека Кумара Панді, вага групи могла спровокувати обвал снігового виступу, яким вони йшли, що спричинило лавину.

Пропустити Twitter допис , автор: @ITBP_official Last visuals of the mountaineers' team near the summit on unnamed peak near the #NandaDevi east. ITBP search team of mountaineers found the memory video device at 19K ft while they were searching the area where bodies were spotted. pic.twitter.com/0BI87MEA8Y — ITBP (@ITBP_official) 8 липня 2019 р.

Кліп тепер використовується, щоб встановити, що пішло не так.

"(Камера) GoPro виявився практично чорною скринькою літака, давши уявлення про останні моменти життя альпіністів", - заявив на брифінгу заступник генерального інспектора прикордонної поліції А.П.С. Намбадія.

Група почала сходження 13 травня на чолі з досвідченим британським гідом Мартіном Мораном, чия шотландська компанія Moran Mountain організувала численні експедиції в Індійські Гімалаї.

Він очолював групу, до складу якої увійшли: британці Джон Макларен, Руперт Вевел та викладач з університету Йорка Річард Пейн; американці Ентоні Судекум і Рональд Беймель; австралієць Рут МакКанс; індійський гід Четан Пандей.

Група здійснювала сходження на 7 816-метровий пік Нанда-Деві у Гімалаях, намагаючись зійти на східну частину вершини, яку ще не вдавалося підкорити.

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