У Копенгагені влаштували облаву на п'яних водіїв електросамокатів
Данська поліція заарештувала 28 людей у Копенгагені через їзду на електричних скутерах (електосамокатах) під дією наркотиків і алкоголю.
За вихідні 24 людини спіймали на водінні скутерів у п'яному вигляді, ще четверо були під дією рекреаційних наркотиків.
Правоохоронці оголосили про арешти в Twitter після операції із запобігання небезпечному використанню скутерів.
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Водії, яких спіймали на нетверезому водінні, мають заплатити штраф у 2000 крон (300 доларів).
Електричні скутери стали дуже популярними в Копенгагені, відколи у місцеві правила дорожнього руху внесли зміни, які спрощують використання цього електротранспорту.
Популярною є послуга, з якою електротранспорт можна наймати за допомогою додатку і залишати в будь-якій точці в межах певної зони.
Цей вид транспорту має неоднозначні відгуки, а місцеві жителі скаржаться на збільшення травматизму і незручностей через нього.
Електричні скутери набули значного поширення в багатьох містах Європи, а також у Сан-Франциско, Мехіко і Нью-Йорку.
У червні мер Парижа Анна Ідальго оголосила про боротьбу зі скутерами після того, як через них зросла кількість травм у людей.
Вона сказала, що ситуація "недалека від анархії" і місту необхідно гарантувати "дотримання закону й порядоку задля безпеки дорожнього руху".
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