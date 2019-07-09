Копирайт изображения Facebook/ Kentucky Energy and Environment Cabinet Image caption Тисячі риб загинули після пожежі на складі бурбону в Кентуккі

Після пожежі на складі бурбону відомої американської марки Jim Beam у штаті Кентуккі почався масова загибель риби у місцевій річці. Причиною вважають забруднення місцевої водойми алкоголем.

Близько 45 000 бочок бурбону згоріли минулого тижня на складі. Із вогнем боролися пожежні бригади з чотирьох округів.

Проте вихідними офіційні особи повідомили, що під час гасіння пожежі стався витік алкоголю.

Департамент з питань енергетики та довкілля повідомив, що, попри зусилля пожежників, багато алкоголю вилилось до місцевої річки. Забруднення призвело до зниження рівня кисню у воді.

Зону забруднення у річці Кентуккі оцінюють приблизно у 28 км, і пляма наближається до річки Огайо зі швидкістю близько 1 км/год.

Копирайт изображения Facebook/ Kentucky Energy and Environment Cabinet

Як тільки пляма досягне річки Огайо, в яку впадає Кентуккі, — очікується, що це станеться в ніч на вівторок за місцевим часом — забруднення розбавиться до безпечного рівня.

"Бактерії у воді слідують за джерелом їжі, тобто цукром в алкоголі, і тому вони використовують майже увесь кисень у цій зоні", - говорить Роберт Френсіс, який керує державною командою реагування на надзвичайні ситуації.

"Риба починає слабнути і зрештою помирає".

Рятувальники використовують спеціальні баржі для аерації води, намагаючись підвищити рівень кисню для порятунку риби.

Пан Френсіс додав, що влада знає, що робити з витоками бурбону і вже почала процедуру.

"У нас було декілька подібних інцидентів у цьому штаті, тому, коли це сталося, ми були готові й знали, що потрібно робити", - сказав Френсіс.

Чиновники планують залишити мертву рибу у водоймі, аби вона розклалася природним чином, що, за їхніми словами, не завдасть шкоди річці чи людям.

Beam Suntory, материнська компанія марки Jim Beam, заявила, що "після того, як пожежу загасили, й всі - у безпеці, ми плануємо мінімізувати й ліквідувати вплив на довкілля".

"Ми побудували загорожі на місці інциденту, щоб уникнути подальшого витоку алкоголю до сусідніх водних шляхів, і ми проводимо відбір проб води й аналізи, щоб отримувати дані про якість води у річці в режимі реального часу, в рамках погоджених з владою зусиль", - йдеться у заяві.

Департамент з питань енергетики та довкілля штату Кентуккі написав у Facebook в понеділок, що фахівці все ще оглядають зону лиха, щоб оцінити кількість померлої риби.

"Ми продовжуємо бачити мертвих і конаючих риб", - заявили там.

Копирайт изображения Facebook/ Kentucky Energy and Environment Cabinet

"Люди, які користуються рікою Кентуккі в районі забруднення, швидше за все, побачать і відчують запах мертвої риби".

Jim Beam - один із найпопулярніших брендів бурбону у США.

Бурбон — американський різновид віскі, який традиційно виробляють у штаті Кентуккі.

Основна відмінність від європейських сортів віскі — для його виробництва використовується кукурудза, а не ячмінь. Напій також витримують у випалених дубових бочках.

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