Пасажирці авіарейсу наказали прикритися, аби виглядати пристойно

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Пані Роув стверджує, що їй сказали прикритися, аби зайти на борт літака

Авіакомпанія American Airlines вибачилася після того, як співробітники авіакомпанії наказали пасажирці авіарейсу прикритися ковдрою, щоб її пустили на борт літака.

Лікарка Тіша Роув розповіла, що інцидент стався 30 червня на рейсі до Маямі з відпочинку на Ямайці.

37-річна пасажирка заявила, що почувалася приниженою після того, як їй сказали прикрити її "принади".

Вона звинуватила авіакомпанію у расових упередженнях та дискримінації щодо її фігури.

Пані Роув летіла з Кінгстона разом зі своїм восьмирічним сином.

Вона розповіла, що стюардеса спочатку попросила її вийти з літака, потім назвала її вбрання "непристойним" для перельоту і спитала, чи має жінка куртку, аби "прикритися".

Пасажирка кілька разів намагалася захистити свій зовнішній вигляд, але неуспішно.

Її син засмутився, і за словами пані Роув, їй довелося обгорнути навколо талії ковдру. Вона каже, що повернулася на своє місце "приниженою".

"Як на мене, там не було ані граму співчуття, вибачень чи спроби зберегти мою гідність у цій ситуації", - розповіла вона Buzzfeed News.

Пані Роув розмістила у твіттері своє фото в тому одязі, в який вона була вдягнена під час перельоту. Кілька тисяч користувачів поширили її допис.

"Те саме серце, той самий мозок, та сама кваліфікація. Та сама людина, яка б врятувала вас, якби в літаку виникла невідкладна ситуація", - написала пані Роув у Twitter.

"Бачила й коротше"

Пані Роув також звинуватила авіалінію у расових упередженнях та дискримінації щодо її статури.

"Нас обмежують, тому що ми чорні, - написала вона у твіттері. - Наші тіла занадто сексуалізовані, і ми мусимо підлаштовуватися, аби всім навколо було комфортно".

"Я бачила білих жінок, у яких шорти були набагато коротші, які заходили на борт літака, і ніхто й оком не повів", - додала вона.

Авіакомпанія American Airlines заявила, що перепросила у пані Роув та її сина. Їм відшкодували вартість подорожі.

Речниця авіакомпанії заявила, що після коментарів пасажирки з нею та персоналом в аеропорту Кінгстона зв'язалися, щоб з'ясувати подробиці інциденту.

У 2017 році Національна асоціація, що займається правами небілих людей (NAACP), оголосила застереження про American Airlines, заявивши про "можливі расові упередження" та "інциденти, які викликають занепокоєння".

У 2018 асоціація скасувала застереження після року співпраці з авіакомпанією, в рамках якої її співробітники проходили спеціальні тренінги проти упереджень.

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