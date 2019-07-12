У Техасі жінка 3 роки прожила з мертвою матір'ю. Звинувачують її не лише у цьому

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поліцейська стрічка (архівне фото)

Поліція штату Техас, США, заарештувала місцеву жительку після того, як виявила рештки її матері в їхньому спільному будинку.

Поліція вважає, що 71-річна бабуся впала у 2016 році.

Вони стверджують, що її 47-річна донька не змогла надати адекватної допомоги постраждалій і та померла "протягом декількох днів" від несмертельних травм, отриманих під час падіння.

Скелет жінки знайшли на підлозі однієї з двох спалень у будинку. Увесь цей час жінка з онукою померлої спали в сусідній кімнаті.

Дівчинці було менше ніж 15 років, коли померла її бабуся. Як наслідок, її матері висунули звинувачення в "завданні шкоди дитині".

Дівчинку передали під опіку родичів, а також служби захисту дітей.

Її матері може загрожувати до 20 років ув'язнення і штраф до 10 000 доларів.

Поліція стверджує, що бабуся була поважним членом місцевої громади, й протягом 35 років працювала секретарем і асистентом в місцевій школі.

Коли вона пішла на пенсію, то підробляла касиром на спортивних заходах у містечку Сегуїн.

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